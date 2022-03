El 25 de octubre de 1997 es una fecha imposible de olvidar para el futbolero argentino. Ese día, Diego Armando Maradona se despidió oficialmente del fútbol y fue sustituido por un tal Juan Román Riquelme. Todo se dio en un Superclásico en el Monumental que terminó con final feliz para la visita. Curiosamente, aquel fue el primer Boca-River de Jorge Bermúdez, que años más tarde se transformó en capitán de la era más ganadora del club.

Ya en la actualidad, mientras ocupa su rol en el Consejo de Fútbol, el Patrón contó una historia poco conocida sobre aquel entretiempo donde Román entró por Diego. El Xeneize lo perdía 1 a 0 y el mejor de todos entró al vestuario desolado, diciendo que no podía jugar más al fútbol. La palabra del colombiano hizo emocionar a más de uno.

"En el entretiempo entra el gran Diego llorando, diciendo 'no puedo jugar más, no me responden las piernas' y le dio un abrazo a Román diciéndole 'bueno guacho, es ahora tu vida, es ahora tu fútbol y ustedes vayan a dar vuelta esto'", reveló el exfutbolista y agregó: "Todos llorando. Es un recuerdo hermoso, con muchos condimentos, de nostalgia, de tristeza. Pasó todo en un partido, fue una película. Vos tenés a Maradona enfrente tuyo llorando diciendo que no va a jugar más al fútbol".

Posteriormente, Bermúdez agregó que "Diego cuando veía a Román y hacía un túnel, lo aplaudía, en el medio de una práctica, Diego era muy genuino". "Entre magos se conocen los trucos", aseguró el Patrón sobre aquella química entre los ídolos.