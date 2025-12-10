Edgardo Codesal vuelve a desafiar a Argentina: ”Debí expulsar a Diego Maradona”

Los años pasan, pero se sigue hablando de la polémica actuación del árbitro uruguayo nacionalizado mexicano Edgardo Codesal, en la Final de la Copa del Mundo de Italia 1990 que disputaron Argentina y Alemania, en la que pitó un dudoso penal de Roberto Sensini a Rudi Völler, obvió un penal clarísimo de Lothar Matthäus a Gabriel Calderón y perdonó la expulsión a Guido Buchwald por un codazo a Diego Maradona.

Tan cuestionable fue su labor, que incluso el propio Codesal, a más de 35 años de aquel partido en el Estadio Olímpico de Roma, sigue dando explicaciones respecto a su accionar. Y lejos de admitir sus equivocaciones, redobla la apuesta y advierte que hizo la vista gorda con una tarjeta roja para Diego Maradona ante su reacción por el abucheo generalizado al himno argentino en la previa del juego.

”Yo a Diego tuve la posibilidad de expulsarlo en los himnos. Hubiera sido histórico. Imagínate antes de empezar una Final del Mundo, decirle a la estrella máxima del mundo en ese momento ‘señor, usted no puede jugar’. Él insulta a todo el estadio y eso está prohibido por la ley”, comentó el juez de 74 años en conversación con Tenfield.

Asimismo, explicó que el reglamento le permitió, en cierto punto, ser criterioso con ese episodio puntual: ”Como árbitro te das cuenta… Te ubicás… Copa del Mundo, Final, la figura máxima del Mundial, como árbitro, la ley te da un poder discrecional para tomar decisiones como fue esa”.

Diego Maradona en el momento de su reacción por el abucheo al himno argentino por parte del público presente en el Estadio Olímpico de Roma.

Edgardo Codesal sostiene que fue penal de Roberto Sensini a Rudi Völler

Iban 41 minutos del segundo tiempo cuando un avance de Alemania ocasionó la acción que definió la Final de la Copa del Mundo de Italia 1990. Rudi Völler recibió una pelota, apenas controló y al sentir la marca de Roberto Sensini se zambulló en el área, dándole así la oportunidad a Edgardo Codesal para que sancionara la pena máxima.

Al respecto, el juez de campo de aquel cruce del 8 de julio en la capital italiana, expresó: ”Yo veo penal porque no llega al balón. El balón viene filtrado. Si (Roberto Sensini) toca el balón, le cambia la dirección, pero el balón siguió. Y lo toca (a Rudi Völler) con el muslo, pero (Völler) no cae por el contacto con el muslo, sino por algo que, nadie ha querido aceptar, que es que con el antebrazo… como (Sensini) se va cayendo, a la altura de la cintura… es la falta. Lo desplaza totalmente”.