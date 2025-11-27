Una de las personas más autorizadas a hablar sobre una Copa del Mundo con la Selección Argentina, no caben dudas que es Fernando Signorini. El histórico preparador físico de Diego Armando Maradona y que hasta fue parte de su cuerpo técnico durante el Mundial 2010, acaba de realizar una polémica declaración sobre Lionel Messi y su presente en Estados Unidos.

Incluso, años anteriores fue parte del combinado nacional y fue ahí cuando conectó fuertemente con el astro nacido en Villa Fiorito. Sin embargo, en esta oportunidad rompió el silencio y se refirió a la estadía del rosarino en Miami, a falta de muy pocos meses para disputar la Copa del Mundo en Norteamérica, que será para defender el título conseguido en Qatar 2022.

Lo cierto es que Fernando, fiel a su estilo característico y que se incrementó en los últimos tiempos, hizo referencia a la competitividad que mantiene Lionel en la Major League Soccer. En una entrevista exclusiva con Super Deportivo, Signorini no tuvo piedad contra Messi y, de forma contundente, expresó: “Lo que está haciendo ahora no es fútbol, es una parodia de fútbol”.

Fernando Signorini y Lionel Messi, durante el Mundial de 2010.

El Profe, que llevó a cabo la tremenda preparación de Maradona para el Mundial de 1994 en El Marito, a 60 km de Santa Rosa, amplió su discurso al respecto de la cuestión. “Está metido en esa máquina infernal de batir récords, que no sé para qué sirve. Yo he estado en el estadio de Inter Miami mirando el partido y no tiene nada que ver con… Se parece a otro deporte”, manifestó.

Y por si quedaban dudas de su postura, sentenció: “Debería privilegiar el Mundial y no pensar en jugar todos los partidos desde el minuto uno”. Luego de eso, añadió: “Que sea inteligente que privilegie o que controle toda la pasión que le genera el fútbol para potenciar sus posibilidades, que sin ninguna duda, para mí, si lo hace de esa manera, van a seguir siendo muchas”.

Fernando Signorini y Lionel Messi, en la Selección Argentina.

De hecho, con la Copa del Mundo cada vez más cerca en el calendario, hizo foco en su preparación. “Yo creo que, faltando a lo mejor tres meses para el Mundial, tendría que tomarse al menos unas vacaciones con su familia, alejarse de todo, desintoxicarse y volver después con ese apetito que seguramente la ausencia le va a causar“, sostuvo Fernando delante del micrófono.

