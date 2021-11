Argentina se trajo tres puntos del Campeón del Siglo que son vitales, ya que deja al equipo de Scaloni casi clasificado al Mundial de Qatar a pesar de no haber jugado el mejor de los partidos en referencia al rendimiento.

La ausencia de Messi se sintió en la ofensiva de la Scaloneta, pero la mágica definición de Ángel Di María dejó el marcador a favor por la mínima para Argentina, resultado que quedó así hasta el final del partido.

Pero no solo faltó el mejor jugador del mundo en cancha desde el arranque, sino que la ausencia de otro titular que no formó parte del once también se sintió, que fue la de Leandro Paredes. En su lugar jugó Guido Rodríguez y no tuvo una buena actuación, motivo por el cual fue hecho meme en las redes sociales, sobre todo en el Mundo Boca, que generó que un jugador del equipo de Battaglia se vuelva tendencia en las redes sociales.

Las comparaciones en Twitter con el volante central llegaron con Esteban Rolón, el refuerzo de Boca para esa posición en el último mercado de pases y que no convence por su rendimiento.