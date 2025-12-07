Una supercomputadora reveló que la Selección Argentina conforma el grupo de la muerte del Mundial 2026 y expuso los motivos

Se sortearon los grupos para el Mundial 2026 y todos los seleccionados ya tienen claro quiénes serán sus rivales en la fase inicial del certamen global por excelencia. En el caso de la Selección Argentina, el combinado que buscará la defensa del título en Norteamérica tendrá como contrincantes a Austria, Argelia y Jordania en el Grupo J.

A pesar de que, en los papeles, la zona parece accesible para la Albiceleste y lejano de ser el famoso “grupo de la muerte“, lo cierto es que la big data realizó su análisis y confirmó que, en realidad, el J comprende el grupo más complejo de todo el Mundial 2026.

Es que la supercomputadora de Opta Analyst hizo un informe sobre los 12 grupos que conforman la Copa del Mundo y el resultado fue determinante: en base a los “Power Rankings” del analista, el de Argentina, Austria, Argelia y Jordania es el de la muerte. Y cabe destacar un dato extra: en el estudio se contemplaron los posibles clasificados mediante repechaje.

Cabe destacar que el Opta Power Ranking, según la propia supercomputadora, es “un sistema global de clasificación de equipos que asigna una puntuación de habilidad a más de 10.000 equipos nacionales de fútbol masculino y más de 2.000 equipos nacionales de fútbol femenino en una escala entre cero y 100, donde cero es el equipo peor clasificado del mundo y 100 es el mejor equipo del mundo”. En base a esta herramienta, se llegó a la conclusión acerca del grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Los motivos que explican porqué el Grupo J es el de la muerte

A modo de introducción del informe, señalaron: “Según el Power Ranking de Opta, el Grupo J es estadísticamente el más fuerte de los 12 grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nuestro modelo indica que este será el ‘grupo de la muerte’ del próximo año”.

La justificación del Analyst parece sencilla: “Encabezados por el vigente campeón, Argentina, los cuatro equipos del Grupo J tienen un Power Rating Opta promedio de 77,1. El equipo de Lionel Scaloni obviamente contribuye en gran medida a esto, con un Power Rating de 97,8 que los coloca en el segundo lugar del Power Ranking Opta, aunque hay otros dos equipos que también ocupan el puesto 31 o superior”.

Como análisis concreto de los rivales de Argentina, añadieron: “El Opta Power Rating de Austria es 75,3, lo que los convierte estadísticamente en el segundo equipo más fuerte del grupo, seguido de Argelia (72,2). La selección con peor clasificación del grupo es Jordania (puesto 58, valoración: 63,1)“.

El análisis de Opta sobre el grupo de Argentina (Opta Analyst)

De todas formas, para cerrar, la conclusión parece concreta: la Scaloneta clasificará a 16avos de final. “La clasificación promedio de los equipos del Grupo J es de 29,3, aunque Argentina seguramente seguirá confiando en sus posibilidades de avanzar sin problemas”, finiquitó el análisis.

El calendario de la Selección Argentina: sedes y horarios

Grupo J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania)

16 Junio, 01:00: Austria vs Jordania (San Francisco)

Austria vs Jordania (San Francisco) 16 Junio, 22:00: Argentina vs Argelia (Kansas City)

Argentina vs Argelia (Kansas City) 22 Junio, 14:00: Argentina vs Austria (Dallas)

Argentina vs Austria (Dallas) 23 Junio, 00:00: Jordania vs Argelia (San Francisco) (Madrugada del 23)

Jordania vs Argelia (San Francisco) (Madrugada del 23) 27 Junio, 23:00: Argelia vs Austria (Kansas City)

Argelia vs Austria (Kansas City) 27 Junio, 23:00: Jordania vs Argentina (Dallas)

Los 12 grupos del Mundial 2026