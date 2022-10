Si bien se fue del club hace varios años, todos los hinchas de Boca saben la conexión que tiene Leandro Paredes con el Xeneize. El volante central de la Selección Argentina surgió de las divisiones inferiores de la institución azul y oro y siempre se mantuvo ligado a la actualidad del equipo, aún desde Europa.

"No me pongo una edad para volver porque uno nunca sabe", dijo el mediocampista hace algunas semanas. Y reconoció: "Es lo que dije siempre, desde el día en el que me fui, que mis ganas eran las de retirarme en Boca, de jugar en Boca, de volver a usar esa camiseta que tantas alegrías me dio".

Incluso agregó: "Sería un sueño volver a Boca. Jugué poco, me hubiese gustado jugar más. Tengo las ganas e ilusión de volver a jugar en Boca". Mientras todos los hinchas esperan su regreso, Leo colaboró a la expectativa con un detalle increíble: se tatuó a La Bombonera en el pecho.

Las imágenes aparecieron en las redes sociales este martes. El volante central se hizo una imagen de un niño con la número cinco haciendo jueguitos a pocos metros del Estadio Alberto J. Armando. El video lo publicó su tatuador y la imagen ya es viral.

