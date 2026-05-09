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Boca Juniors

Adam Bareiro duró solo 20 minutos en Boca vs. Huracán: una lesión lo sacó del partido

El paraguayo no pudo ni ir a sentarse al banco por sus propios medios. Lo reemplazó Giménez.

Bareiro salió lesionado
© CapturaBareiro salió lesionado

Boca arrancó los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la peor manera posible. Al gol tempranero de Leonardo Gil para el Globo, se le sumó la tempranera lesión de Adam Bareiro, que abandonó el campo de juego a los 20 minutos sin poder siquiera mantenerse parado.

El delantero paraguayo, que llegó con lo justo físicamente a este compromiso, sintió un dolor en la zona del pubis luego de ensayar una media tijera. Rápidamente, fue al banco de suplentes para ser atendido por los médicos, que no dudaron en pedir el cambio.

En su intento por reingresar en una pelota parada a favor para intentar cabecear, el atacante no pudo dar ni dos pasos consecutivos y regresó a la línea de cal con claros gestos de dolor. Segundos después, fue reemplazado por Milton Giménez.

La lesión de Bareiro es muscular y preocupa al Xeneize de cara al futuro, teniendo en cuenta que dentro de algunos días enfrentará a Cruzeiro en La Bombonera en un partido clave para su futuro en la Copa Libertadores. En las próximas horas saldrá un parte médico.

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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