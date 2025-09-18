Alerta en Boca: preocupación por la sorpresiva ausencia de Edinson Cavani en la práctica

Después de lo que fue el empate 1-1 ante Rosario Central el pasado domingo y de cara a lo que será el compromiso de este fin de semana donde recibirá a Central Córdoba, Miguel Ángel Russo empieza a planificar el equipo titular de Boca. Sin embargo, en la práctica de este jueves recibió una contundente noticia que lo obliga a modificar los planes de cara a la fecha 9 del campeonato.

El Xeneize quiere retomar a la senda de la victoria, ya que había conseguido tres de manera consecutiva hasta la igualdad en el Gigante de Arroyito. Si bien la racha negativa ya es parte del pasado, ahora el foco está puesto en el armado táctico que estará desde el arranque este domingo a partir de las 21:15 horas, en el cotejo ante el conjunto oriundo de Santiago del Estero.

Lo cierto es que Edinson Cavani no entrenó y está descartado para el domingo. Aunque este jueves se llevó a cabo la práctica formal de fútbol sobre el campo de juego de La Bombonera, el delantero uruguayo no fue parte de ninguno de los dos equipos que diagramó el cuerpo técnico pensando en el partido del fin de semana, lo que significó una verdadera sorpresa.

Esto se debe a que sufrió una distensión en el psoas derecho, de la zona lumbar. A raíz de esta complicación, el atacante charrúa no pudo ser parte de la partida en el ensayo formal y despertó la preocupación de todos. Sorpresivamente y por esta lesión, Cavani será una de las bajas de este domingo donde Boca se enfrentará a Central Córdoba por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

Bien se sabe que es un dilema que ya debió sortear en diferentes oportunidades y que en muchas de ellas le impidió jugar. En otras tantas ocasiones, Cavani disputó los encuentros de igual manera a pesar de los fuertes dolores que le generaban tener un desempeño individual menor al esperado debido a la limitación en la condición física, que repercute en el juego.

El resto de sus compañeros sí estuvo a disposición del entrenador, por lo que todo apunta a que Agustín Marchesín ingrese en lugar de Leandro Brey. El cambio de arquero y de centrodelantero, son las dos modificaciones que prepara Russo. Entre los goleadores y por la salida de Edinson, es Milton Giménez el que saltaría al campo de juego, tal como lo hizo en el entrenamiento.

Los dos equipos de Boca en la práctica

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel.

Leandro Brey; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Frank Fabra; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Malcom Braida, Lucas Janson, Alan Velasco.

