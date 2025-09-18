Es tendencia:
Boca Juniors

La verdad detrás de la decisión de Miguel Russo de borrar a Kevin Zenón en Boca

El mediocampista no sumó ni un minuto en los últimos cinco partidos. Cómo es su situación.

Por Joaquín Alis

La verdad detrás de la decisión de Miguel Russo de borrar a Kevin Zenón en Boca
La verdad detrás de la decisión de Miguel Russo de borrar a Kevin Zenón en Boca

En el medio de la racha positiva de Boca, que ya suma varios partidos sin conocer la derrota, Kevin Zenón sigue marginado. El mediocampista se quedó en el Xeneize luego de no haber podido concretar su pase a Europa, pero sigue viendo los encuentros desde afuera por decisión de Miguel Ángel Russo.

Desde su última aparición ante Huracán el 27 de julio, el volante fue dos veces al banco de suplentes y luego ni siquiera estuvo entre las alternativas. Si bien formó parte de algunas listas de concentrados (por la decisión del DT de llevar a sus 30 dirigidos a los compromisos de visitante), el ex-Unión parece no volver a entrar en la consideración.

Según pudo saber Bolavip, Russo no tiene decidido mantener borrado a Zenón. Sin embargo, su presión para marcharse en el último mercado de pases y sus flojos rendimientos en los últimos juegos lo hicieron perder mucho terreno. Por ese motivo, el zurdo corre de atrás para volver a ser tenido en cuenta. Hoy, su ausencia es por cuestiones futbolísticas.

Teniendo en cuenta que el entrenador decidió darle continuidad a un mismo 11, sumado al buen presente de Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia y Brian Aguirre, las chances de Zenón se disminuyeron. Aún así, el jugador podría regresar al banco de suplentes tarde o temprano y convertirse en alternativa para los segundos tiempos. Dependerá de él.

Los minutos de Kevin Zenón tras el Mundial de Clubes

  • Argentinos Juniors – 29 minutos
  • Unión – 8 minutos
  • Huracán – 16 minutos
  • Racing – Suplente
  • Independiente Rivadavia – Suplente
  • Banfield – No convocado
  • Aldosivi – No convocado
  • Rosario Central – No convocado

Los números de Kevin Zenón en Boca

Luego de su arribo por un desembolso de 3,2 millones de euros procedente de Unión de Santa Fe, Kevin Zenón disputó un total de 72 encuentros oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso de tiempo, convirtió 10 goles, repartió 7 asistencias y no pudo salir campeón. Además, por su buen desempeño fue parte de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Joaquín Alis

