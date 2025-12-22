Baja en Real Madrid: Franco Mastantuono se libera de un competidor para 2026

El primer semestre de Xabi Alonso al frente de Real Madrid está lejos de las expectativas que se generaron y, para ello, el Merengue deberá tomar medidas concretas para intentar revertir el panorama en la segunda mitad de la campaña. En ese contexto, este lunes se confirmó una importante salida.

Se trata de Endrick, que se irá provisoriamente de Real Madrid para intentar sumar minutos y encontrar su mejor nivel antes del Mundial 2026. Relegado con los blancos, el de la Selección de Brasil intentará llamar la atención de Carlo Ancelotti para disputar por primera vez la máxima cita del fútbol.

Según confirmó Fabrizio Romano, el surgido de Palmeiras será cedido a Olympique de Lyon hasta el final de la temporada. Es una operación sin opción de compra, con el elenco francés haciéndose cargo de la mitad del salario del jugador sudamericano.

Endrick tiene nuevo equipo. (@FabrizioRomano)

De esta manera, Endrick está ante la oportunidad de jugar regularmente y buscar meterse entre los 26 convocados de la Canarinha para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

Mastantuono, favorecido por la salida de Endrick

Uno de los grandes ganadores de este traspaso es, sin dudas, el nacido en River Plate. La joya, que llegó a Real Madrid para esta temporada a cambio de una cifra de alrededor de 50 millones de dólares. Sin embargo, las lesiones y la falta de minutos no le dejaron mostrar su potencial.

Publicidad

Publicidad

ver también Fabián Vargas salió al cruce y defendió a Miguel Borja por la polémica con Boca tras su salida de River: “No la generó él”

Ahora, con un competidor menos en el plantel, Mastantuono buscará hacerse un hueco regular y ganar terreno en la consideración de Xabi Alonso. Algo necesario, sobre todo, con el Mundial a la vuelta de la esquina.

En síntesis