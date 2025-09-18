River confirmó la lesión de Sebastián Driussi: qué tiene y cuánto tiempo estará afuera de las canchas

En la derrota de River ante Palmeiras por 2 a 1 en el Más Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, el delantero Sebastián Driussi tuvo que ser reemplazado al inicio de la segunda parte, debido a que sintió una molestia física que no le permitió seguir.

Como consecuencia de esto, el futbolista se realizó los estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión y así resolver los plazos a seguir de la recuperación, poniendo el foco a que pueda estar presente en la revancha ante el Verdao, el próximo miércoles 24 de septiembre en el Allianz Parque.

Finalmente, se determinó que el delantero de 29 años sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que tendrá entre 15 y 21 días de recuperación. De esta manera, queda descartada su presencia en la vuelta contra Palmeiras en São Paulo.

De esta manera, Gallardo deberá definir quién será su reemplazante y hay dos candidatos para ocupar este lugar, ya que Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja pelearán por ser el segundo delantero y así compartir la ofensiva junto a Maximiliano Salas, quien continuará como titular.

Cabe destacar que esta es la cuarta lesión de Driussi desde su vuelta al Millonario a principios de este año. En total, estuvo afuera de las canchas por 80 días, y no pudo estar presente en 12 partidos divididos en Copa Libertadores, torneo local y Mundial de Clubes.

Las lesiones de Sebastián Driussi desde su llegada a River

Marzo: Desgarro miofascial – 21 días de recuperación (4 partidos perdidos)

Junio: Esguince severo de tobillo – 56 días de recuperación (7 partidos perdidos)

Agosto: problemas de tobillo – 3 días de recuperación (1 partido perdido)

¿Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores?

Tras el encuentro en Núñez, River y Palmeiras se volverán a ver las caras el miércoles 24 de septiembre, a las 21:30, en el Allianz Parque y con transmisión de Disney+. Allí definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

