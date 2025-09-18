Es tendencia:
River confirmó la lesión de Sebastián Driussi: qué tiene y cuánto tiempo estará afuera de las canchas

El delantero del Millonario se realizó los estudios médicos y ya conoce la gravedad de la lesión.

Por Marco D'arcangelo

Sebastián Driussi, delantero de River.
© Getty ImagesSebastián Driussi, delantero de River.

En la derrota de River ante Palmeiras por 2 a 1 en el Más Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, el delantero Sebastián Driussi tuvo que ser reemplazado al inicio de la segunda parte, debido a que sintió una molestia física que no le permitió seguir. 

Como consecuencia de esto, el futbolista se realizó los estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión y así resolver los plazos a seguir de la recuperación, poniendo el foco a que pueda estar presente en la revancha ante el Verdao, el próximo miércoles 24 de septiembre en el Allianz Parque. 

Finalmente, se determinó que el delantero de 29 años sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que tendrá entre 15 y 21 días de recuperación. De esta manera, queda descartada su presencia en la vuelta contra Palmeiras en São Paulo.

De esta manera, Gallardo deberá definir quién será su reemplazante y hay dos candidatos para ocupar este lugar, ya que Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja pelearán por ser el segundo delantero y así compartir la ofensiva junto a Maximiliano Salas, quien continuará como titular. 

Cabe destacar que esta es la cuarta lesión de Driussi desde su vuelta al Millonario a principios de este año. En total, estuvo afuera de las canchas por 80 días, y no pudo estar presente en 12 partidos divididos en Copa Libertadores, torneo local y Mundial de Clubes. 

Las lesiones de Sebastián Driussi desde su llegada a River

  • Marzo: Desgarro miofascial – 21 días de recuperación (4 partidos perdidos)
  • Junio: Esguince severo de tobillo – 56 días de recuperación (7 partidos perdidos)
  • Agosto: problemas de tobillo – 3 días de recuperación (1 partido perdido)
¿Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores?

Tras el encuentro en Núñez, River y Palmeiras se volverán a ver las caras el miércoles 24 de septiembre, a las 21:30, en el Allianz Parque y con transmisión de Disney+. Allí definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

