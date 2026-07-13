Arruabarrena debe improvisar sin su principal figura y ahora sumó un dolor de cabeza para afrontar la serie ante O'Higgins.

El segundo semestre está a punto de arrancar para Boca Juniors. Este jueves, el elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena afrontará los 16avos de final de la Copa Argentina ante Sarmiento de Junín, aunque en el horizonte ya asoma la Copa Sudamericana.

Por defender la corona en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Leandro Paredes no está disponible en el Xeneize para estos primeros compromisos del semestre. Tomás Belmonte es una de las alternativas más probables, pero perderá esta oportunidad.

Según pudo saber BOLAVIP, el mediocampista con pasado en Lanús y Toluca sufrió un esguince de tobillo, por lo que quedará afuera de la delegación que viajará a Rosario para afrontar el choque por Copa Argentina.

Además, aún no están claros sus plazos de recuperación, por lo que pasa a ser una seria duda para disputar los cruces de Copa Sudamericana ante O’Higgins el 23 y 30 de julio. Para colmo, es remoto que Paredes pueda estar disponible para la vuelta.

Tomás Belmonte en Boca. (Foto: Getty)

En el amistoso ante Athletico Paranaense en Salta, Belmonte había arrancado como titular junto a Milton Delgado en la mitad de la cancha. Para el complemento, fue reemplazado por Williams Alarcón. Un indicio de lo que podría pasar ante Sarmiento.

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Hasta el momento, el Xeneize oficializó a Leandro Lozano, que ya disputó minutos en el amistoso ante Athletico Paranaense. Además, Sebastián Villa y Álvaro Montero ya están cerrados. El extremo se sometió este lunes a la revisión médica, mientras que su compatriota lo hará este martes.

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