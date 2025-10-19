Atento, Boca: la decisión de la FIFA con Milton Delgado luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub 20

No pudo ser para Argentina. La Selección Sub-20 cayó 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial disputado en Chile y se quedó a las puertas de sumar su séptimo título mundial juvenil. Sin embargo, en medio de la frustración de los pibes, la FIFA destacó el gran torneo de la Albiceleste y premió individualmente a una de las figuras del equipo de Diego Placente: el volante de Boca, Milton Delgado.

Al finalizar la ceremonia, previo a que los jugadores marroquíes levanten la copa, la entidad madre del fútbol anunció los premios individuales, y fue allí donde el nombre de Delgado resonó en el estadio. El mediocampista fue galardonado con el Balón de Bronce, un premio que lo distingue como el tercer mejor jugador de toda la Copa del Mundo. El reconocimiento se sumó al de su compañero Santino Barbi, elegido mejor arquero.

Lo más destacable es que Delgado justificó su premio con una actuación consagratoria, incluso en la derrota de la final. Lejos de pasar desapercibido, fue una de las figuras de Argentina ante Marruecos, liderando las estadísticas del equipo: fue el jugador con más duelos ganados (9), el que más chances de gol creó (3), el que más pases dio en campo rival (59) y el que más veces tocó la pelota (101).

Milton Delgado junto al Balón de bronce del Mundial Sub 20 (Prensa AFA).

Este premio tiene un valor agregado, ya que no suele ser habitual que un volante de contención, cuyo trabajo no siempre se refleja en goles o asistencias, reciba este tipo de galardones. Lo cierto es que Delgado supo ser clave en el funcionamiento del equipo de Placente, siendo titular en todos los partidos y demostrando un gran desempeño en cada uno de ellos.

La puerta que el Mundial Sub 20 puede abrirle a Delgado en Boca

Este reconocimiento sirve como un importante envión anímico para el juvenil de cara a su regreso al Xeneize. En las próximas horas se reincorporará a los entrenamientos bajo las órdenes de Claudio Úbeda, con el objetivo de que este gran Mundial le sirva para recuperar el rodaje que había perdido en los últimos meses. Para Boca, la noticia es una invitación a potenciar a una de sus joyas, que tendrá la chance de seguir creciendo junto a un campeón del mundo como Leandro Paredes.

Así, a pesar de la medalla de plata, el Mundial Sub-20 finaliza con cierta sensación gratificante para el mundo Boca pensando en su propio bienestar. El próximo desafío para el club será el lunes 27 de octubre, cuando choque contra Barracas Central, una oportunidad en la que, quizás, vuelva a presentarse en cancha al flamante Balón de Bronce del Mundial Sub 20.

