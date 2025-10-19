Es tendencia:
El polémico posteo de Arturo Vidal alentando a Marruecos en la final del Mundial Sub 20 contra Argentina

Fiel a su estilo, el volante chicaneó a la Albiceleste en pleno partido al subir una historia celebrando los goles de la nación africana.

Por Bruno Carbajo

Arturo Vidal, emblema de Chile.
© GettyArturo Vidal, emblema de Chile.

En medio de la final del Mundial Sub-20, mientras Argentina y Marruecos se disputaban el título y el conjunto de Diego Placente lidiaba con un marcador adverso de 2-0, una publicación inesperada encendió las redes. Y es que la Albiceleste, que buscaba revertir la historia, descubrió que contaba con un “hincha” en contra que pocos imaginaban: nada menos que Arturo Vidal.

Sí, el histórico volante chileno, fiel a su estilo, compartió un mensaje picante alentando abiertamente al conjunto marroquí. Lo hizo subiendo a sus historias de Instagram una foto de su televisor en el momento exacto en que los jugadores de Marruecos festejaban el segundo gol del encuentro. En la publicación, Vidal escribió simplemente “Marrueco”, acompañado de un emoji de la bandera marroquí, una cara de enamorado y cuatro emojis de aplausos, dejando en claro su simpatía por el rival de la Albiceleste.

El posteo de Arturo Vidal festejando el segundo gol de Marruecos ante Argentina.

De todas formas, no es la primera vez que Arturo Vidal se muestra desafiante con la Argentina. El mediocampista mantiene desde hace años una rivalidad deportiva de larga data con la Albiceleste, alimentada especialmente por sus victorias en las finales de la Copa América 2015 y 2016, donde Chile se consagró ante el conjunto argentino.

Desde entonces, el Rey Arturo suele dejar entrever su antipatía hacia Argentina, con comentarios o publicaciones cada vez que se cruzan los caminos futbolísticos de ambos países. Y en este caso, a pesar de que la Roja no es el rival directo de la Albiceleste, no es un dato menor que el Mundial se disputa en Chile. Posiblemente, Vidal no estaría contento de que uno de sus rivales futbolísticos se consagre campeón en su región.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

