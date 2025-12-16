En Italia advierten: ”El sueño de ver a Paulo Dybala en Boca ya no es imposible”

Los comentarios que circulan por los medios de comunicación de Italia agrandan la ilusión de los hinchas de Boca, de poder contar con Paulo Dybala a partir del 2026. Todo comenzó hace meses, primero con el retorno de Leandro Paredes y después con algunos comentarios de su padre en redes sociales. Sin embargo, hasta entonces era todo un mero rumor, pero ahora se tornó palpable ante el suspenso de la renovación del contrato -que vence a mediados del 2026- del cordobés con la Roma.

Además, a las informaciones que hay al respecto en la Argentina, se le suman los reportes de los portales italianos, todos alineados para exteriorizar que las posibilidades para una transferencia de la Joya al Xeneize, una vez culminado el vínculo con el conjunto de la capital del país europeo, son reales.

”Boca confía en su amistad con Paredes para traer a La Joya de vuelta a Argentina”, aporta Spazio Calcio, que además explica: ”Aunque Dybala sigue siendo una figura clave en la Serie A, su negativa a renovar su contrato con la Roma ha alimentado las especulaciones sobre un posible regreso a la Argentina. Boca está listo para intentarlo, con Paredes a la cabeza como embajador especial”.

Además, remarca que ”Boca, bajo la presidencia de Juan Román Riquelme, ya ha demostrado su capacidad para atraer a estrellas internacionales como Edinson Cavani” y sentencia con que ”el sueño de ver a Dybala en la Bombonera aún está lejos, pero ya no es imposible”.

”Boca Juniors piensa en Dybala: Es un sueño, quizá hasta posible”, titula Diretta.it.

Por su parte, Diretta.it, añade: ”Boca Juniors piensa en Dybala: es un sueño, quizá hasta posible. Sería la primera aparición de ‘La Joya’ en la máxima categoría del fútbol argentino”. En ese mismo sentido, subraya la situación contractual como un detalle relevante para que se dé el acuerdo con el conjunto argentino: ”Con su contrato venciendo al final de la temporada, las negociaciones para renovar con la Roma aún no han comenzado en serio. Por ello, clubes de todo el mundo ven una oportunidad, incluido Boca Juniors ”.

Además, Corriere dello Sport, uno de los periódicos de mayor tirada en Italia, se hizo eco de las noticias que vienen brotando hace semanas: ”Boca Juniors sigue tentándolo a Dybala. El club argentino donde juega su amigo Paredes también quiere a la Joya en la Bombonera”.

Paulo Dybala ya puede sellar su incorporación a Boca en enero del 2026

Si Paulo Dybala no extiende su contrato con la Roma en lo que resta de diciembre, ya estará en condiciones reglamentarias y legales en enero, para acordar su vinculación a Boca para después de mitad del 2026.

En síntesis

Si no renueva, Paulo Dybala finaliza su vínculo con la Roma a mediados de 2026 .

finaliza su vínculo con la a mediados de . Boca confía en la amistad con Leandro Paredes para concretar el fichaje.

confía en la amistad con para concretar el fichaje. Podría firmar legalmente con el Xeneize en enero según Corriere dello Sport.

