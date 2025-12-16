Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Críticas para el arquero que prefirió el Manchester United por encima del Dibu Martínez

Senne Lammens está siendo apuntado por la prensa británica por sus altibajos como arquero del Manchester United.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Senne Lammens, arquero del Manchester United, está siendo criticado en Inglaterra por su actuación vs. Bournemouth.
© Getty ImagesSenne Lammens, arquero del Manchester United, está siendo criticado en Inglaterra por su actuación vs. Bournemouth.

El arco del Manchester United está siendo más pesado que de costumbre. Es que hace 12 temporadas que no gana la Premier League y en las últimas 10 solo cosechó títulos considerados menores como: la EFL Cup 2016/2017 y 2022/2023, la Community Shield 2016 y la FA Cup 2023/2024. Y a todo esto, en el presente curso no tiene participación en ninguna competencia internacional, pues con lo hecho en la campaña anterior no le alcanzó ni para clasificar a la Conference League.

Con todo este clima tenso en el Old Trafford es lógico que las críticas estén a la orden del día, pues precisan resultados con urgencia y, si bien repuntaron un poco, solo ganaron 5 de las últimas 10 presentaciones, en las cuales Senne Lammens recibió 15 tantos. Cuatro de ellos, en el empate 4 a 4 de este lunes 15 de diciembre vs. Borunemouth, motivo por el que está siendo cuestionado en Inglaterra.

Senne Lammens tuvo una buena atajada en la primera parte, pero se quedó desprevenido al ser superado por Evanilson. Además, debería haber atajado el tiro libre de Tavernier: 5 puntos”, reflejó Manchester Evening News en su crónica del encuentro del que los dirigidos por Ruben Amorim solo se llevaron un punto.

En esa misma línea, Give Me Sport apunta al arquero belga (por quien el Manchester United se inclinó al momento de decidir entre él y el Dibu Martínez), principalmente, por el tanto marcado por Marcus Tavernier: ”A pesar de tener muy poco que hacer, realizó una gran parada ante Tavernier en la primera mitad, pero fue culpable del tercer gol del Bournemouth”.

Por su parte, la edición inglesa de Goal.com, publicó: ”Senne Lammens podría haberlo hecho mejor en dos de los goles, pero también mantuvo al United en la pelea con dos paradas en las que evitó el gol de David Brooks. Demasiado lento para alcanzar el tiro libre de Tavernier, a pesar de estar en la posición correcta. No salió a intentar acortar el ángulo para Semenyo”.

Manchester United, sexto en la tabla de posiciones de la Premier League

De momento, el Manchester United que fue eliminado de la EFL Cup por un equipo de la cuarta categoría, intenta enfocarse en su participación en la Premier League para, por lo menos, volver a tener roce internacional. De momento no lo está consiguiendo, puesto que en 16 fechas suma 26 puntos (a 10 del líder Arsenal), cifra que le alcanza para asomar en la sexta colocación.

Publicidad
Argentina y España, por contrato, no se presentarán como todos creen en la Finalissima

ver también

Argentina y España, por contrato, no se presentarán como todos creen en la Finalissima

En Argelia creen que FIFA descalificará a Argentina y que le asignarán los puntos del debut en el Mundial

ver también

En Argelia creen que FIFA descalificará a Argentina y que le asignarán los puntos del debut en el Mundial

En esa dirección, buscará la victoria en el duelo de este fin de semana frente al Aston Villa del Dibu Martínez, en el duelo que se llevará a cabo en el Villa Park por la fecha 17 de la liga inglesa.

En síntesis

Senne Lammens fue criticado tras recibir 4 goles en el empate ante Bournemouth.

El arquero belga recibió 15 tantos en sus 10 presentaciones con el United.

Manchester United enfrentará al Aston Villa del Dibu Martínez en la próxima fecha.

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Siempre sale campeón el mejor y ese fue Estudiantes: ni Boca ni River, que fueron deplorables

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Postulan a Salah como refuerzo de Man United: "Oferta pública"
Noticias de la Premier League

Postulan a Salah como refuerzo de Man United: "Oferta pública"

A Garnacho le preguntaron sobre el Manchester United a seis meses de su caótica salida y resumió todo en una palabra
Noticias de la Premier League

A Garnacho le preguntaron sobre el Manchester United a seis meses de su caótica salida y resumió todo en una palabra

Es inglés, lo apodan Maradona y Manchester United está dispuesto a pagar más de 100 millones por su pase
Noticias de la Premier League

Es inglés, lo apodan Maradona y Manchester United está dispuesto a pagar más de 100 millones por su pase

El posible grupo de la muerte de Boca en la Copa Libertadores 2026
Boca Juniors

El posible grupo de la muerte de Boca en la Copa Libertadores 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo