La historia del directivo de Boca que celebró Año Nuevo con los fuegos artificiales que Macri había comprado para el Tricampeonato

Boca cuenta con una inmensa cantidad de títulos, tanto en el plano doméstico como también en el internacional. Lo curioso es que nunca haya logrado ser Tricampeón, es decir ganar tres títulos iguales de manera consecutiva. En diciembre de 2006 estuvo muy cerca de lograrlo por primera vez en su historia, pero entre errores propios y la solidez de un Estudiantes de La Plata con enormes jugadores, ese sueño se truncó para el Xeneize.

Boca había salido campeón del Apertura 2005 y del Clausura 2006 de la mano de Alfio Basile. Pero el Coco se marchó a la Selección Argentina y su reemplazante fue Ricardo La Volpe, que llegó al fútbol argentino con un dibujo táctico algo novedoso que era el 3-5-2.

Boca cayó en picada y no pudo coronar un título que parecía imposible que se le escape. Una vez finalizadas las 19 jornadas del Torneo Clausura, el Xeneize y Estudiantes terminaron con 44 puntos, por lo que todo se definió en un partido final, el cual se disputó en la cancha de Vélez y terminó con el elenco platense imponiéndose por 2 a 1.

La historia de los fuegos artificiales

Gustav Salvestrini es una de las voces del mundo del streaming, pero también es hijo de Orlando Salvestrini, quien supo ser tesorero de Boca en la época en la que Mauricio Macri fue presidente. En Picado TV, Gustav contó cómo se vivió aquella decepción de no lograr el Tricampeonato y qué sucedió con los fuegos artificiales que estaban destinados a usarse para la celebración.

“Año 2006. Mi viejo era directivo de Boca en lo que fue su último año como directivo de Boca. Estuvimos peleando todo el torneo y podíamos ser campeones contra Lanús en La Bombonera, entonces como era el último año de Mauricio Macri como presidente de Boca dice: ´si salimos campeones tiramos la casa por la ventana´, entonces Boca compró ocho minutos de pirotecnia para tirar, pero pierde y empiezan a preguntarse qué íbamos a hacer con todos esos fuegos artificiales“, comenzó narrando Gustav Salvestrini.

Además, agregó: “Dijeron de dejarlos en La Bombonera que ahora se viene la final contra Estudiantes y si llega a salir campeón, vamos a hacer que vengan los jugadores a festejar acá y también los hinchas y ahí reventamos la casa por la ventana, entonces se quedaron los fuegos artificiales en La Bombonera”.

“Boca pierde con Estudiantes y mi viejo, que en ese momento era tesorero va y le pregunta a Macri qué quería hacer con esos fuegos artificiales. Mauricio, que estaba caliente, le dice que no quería saber más nada. Ahí quedan en que lo hable con Pedro (Pompilio) y Pompilio le dice lo mismo, que no quería saber nada, que eran mufa“, continuó Salvestrini.

“Mi viejo estaba tan envenenado que llama al chofer y le pide que le contrate un volquete y lo llevaron para Año Nuevo. Pasamos Año Nuevo en una casa y ponen todos los fuegos artificiales de Boca campeón en el jardín, al minuto 0 del 1 de enero, fui con mi tío y prendí una mecha y fueron ocho minutos de fuegos artificiales. Nos sacamos la mufa y después en 2007, Boca termina ganando la Libertadores”, completó Gustav Salvestrini.

