La temprana eliminación a manos del Globo redujo el crédito que el entrenador venía acumulando con la seguidilla de partidos invicto y sobre todo con la victoria frente a River.

Boca acumulaba 14 partidos invicto hasta el 28 de abril. Pero ese día chocó de frente contra el Cruzeiro en el Mineirao y de repente todo cambió. Porque a pesar de haber ganado el Superclásico en la cancha de River, la derrota con el equipo brasileño por 1 a 0, que se sumó al tropezón con Barcelona en Guayaquil por el mismo resultado, dejó al Xeneize haciendo cuentas y analizando su viabilidad para pasar a los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

Y encima, este sábado 9 de mayo se produjo un resultado que no estaba presupuestado en el balance de la primera parte del año. Cayó 3 a 2 con Huracán en la Bombonera y debió despedirse tempranamente del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol de Argentina, algo que golpeó fuerte en la confianza que Juan Román Riquelme tenía en Claudio Úbeda.

Tanto que ahora dependerá de cómo quede Boca en el Grupo D de la Copa Libertadores para saber si mantiene al entrenador después de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que realmente se juega la clasificación en los partidos que le quedan de local, primero con Cruzeiro el martes 19 de mayo y después con Barcelona de Guayaquil el 28 del mismo mes.

En concreto, BOLAVIP pudo saber que si Úbeda no obtiene el pase a los Octavos de Final muy posiblemente dejará de ser el técnico. Ni siquiera lo salvaría acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana, algo que muy lejos estaría de considerarse como un punto a favor. Con ese escenario, Juan Román Riquelme contaría con tiempo de sobra para dar con un reemplazante, porque la actividad recién se reanudará en agosto.

Claudio Ubeda durante el partido con Huracán en la Bombonera. Getty Images.

El contrato de Claudio Úbeda con Boca

El contrato de Claudio Úbeda vence el próximo 30 de junio del 2026. Por lo tanto, si los resultados en los dos partidos que le quedan por la fase de grupos de la Copa Libertadores no lo acompañan, es prácticamente un hecho que no renovará su vínculo con Boca, por lo que se despediría del cargo contra el conjunto ecuatoriano.

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Los nombres que sonaron a fines del 2025 para reemplazar a Claudio Úbeda

A fines del 2025 Boca decidió confirmar a Claudio Úbeda en el cargo de entrenador. No obstante, por aquellos días se escucharon algunos perfiles que la dirigencia evaluó para tomar las riendas del plantel. Entre ellos: Antonio Mohamed, Eduardo Domínguez, Néstor Lorenzo y Cristian González.

En síntesis