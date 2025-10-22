Boca hoy: el rumor de Dybala y Nandez, Frank Fabra habló de su futuro y más

La jornada del miércoles 22 de octubre es muy movida en el Mundo Boca. Además del entrenamiento comandado por Claudio Úbeda, que empieza a pensar en el equipo para enfrentar a Barracas Central el próximo lunes, hubo otras novedades en el club de la Ribera.

El fuerte rumor de la posible llegada de Paulo Dybala y Nahitan Nandez, la palabra de Frank Fabra sobre su futuro después de diciembre y la decisión que se tomó con Milton Delgado y Dylan Gorosito son solo algunas de las noticias del Xeneize.

La verdad detrás del posible arribo de Nahitan Nandez y Dybala a Boca

En horas tardías del pasado martes, una bomba del venidero mercado de pases explotó en el Mundo Boca. Es que trascendió que Juan Román Riquelme ya tendría apalabrados dos refuerzos top para el Xeneize en 2026 en caso que la clasificación a la próxima Copa Libertadores sea un hecho.

El periodista de ESPN, Damián Iribarren, informó que el presidente de Boca se habría comunicado con Paulo Dybala y con Nahitan Nandez para acercarles una propuesta de cara al año que viene, en la que les ofreció ser futbolistas del Xeneize para pelear por la Libertadores. En base a la información brindada por dicha fuente, ambos jugadores le dieron el “sí” a Román y sus llegadas estarían ligadas solamente a que Boca logre meterse en la Copa mediante tabla anual o ganando el Clausura. Ahora bien: ¿Qué hay de cierto detrás de este rumor?

Fabra habló de su futuro

Frank Fabra no va a jugar más en Boca. Una vez que termine la competencia del Xeneize de este año, el lateral por izquierda colombiano dejará el club luego de diez años ininterrumpidos. Cabe recordar que tuvo una primera etapa en la que fue titular indiscutido y figura del equipo, pero el tramo final estuvo envuelto en polémicas vinculadas a indisciplina dentro de la cancha y también con una relación tirante con los hinchas.

En este contexto, el propio Frank Fabra dialogó con el medio colombiano Win Sports y contó que dos ex compañeros de Boca le piden que vaya a jugar a Atlético Nacional de Medellín con ellos: se trata de Edwin Cardona y Jorman Campuzano.

Publicidad

Publicidad

Delgado y Gorosito se sumaron a Boca

Después de su participación en el Mundial Sub 20, Milton Delgado y Dylan Gorosito se reincorporaron a los entrenamientos con Boca Juniors. El club tomó decisiones distintas con los dos jugadores, que vienen de ser titulares indiscutidos con Diego Placente.

El volante central se sumó directo con el plantel de Primera División y podría estar entre los convocados para el compromiso ante Barracas Central. El lateral, por su parte, entrenó con la Reserva.