Con solo 4 partidos por delante en la fase regular del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors se encuentra fuera de la zona de clasificación a los octavos de final. Para colmo, tampoco está metiéndose por el momento en la Copa Libertadores 2026, por lo que necesita sumar con urgencia para cumplir los objetivos de este segundo semestre.

Aunque el próximo partido del semestre es un duelo directo en las dos tablas ante Barracas Central, en el horizonte ya aparece el Superclásico del 9 de noviembre en La Bombonera. Pero este miércoles se conoció una pésima noticia para Claudio Úbeda.

Es que el plantel entrenó esta mañana de cara al duelo ante el Guapo como visitante, pero Rodrigo Battaglia no pudo completar la práctica de fútbol reducido. Al mediocampista le hicieron estudios y, por la tarde, se conoció su lesión.

Según confirmó Boca a través de un parte médico, el exvolante de Atlético Mineiro sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, una lesión que lo marginaría alrededor de tres semanas. De esta manera, no solo se descarta su presencia ante Barracas, sino también ante Estudiantes y River.

Con la baja de Battaglia, los de azul y oro pierden a una pieza clave en el mediocampo. Ahora, Úbeda deberá decidir quién acompaña a Leandro Paredes con la opción sobre la mesa de Milton Delgado, que acaba de regresar del Mundial Sub 20, dónde la Selección Argentina fue subcampeona.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2025

Cómo está la Tabla Anual rumbo a la Libertadores

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 59 28 36:14 22 16 11 1 2 River Plate (LIBERTADORES) 52 29 41:21 20 14 10 5 3 Argentinos Juniors (FASE PREVIA – LIB) 51 29 39:19 20 14 9 6 4 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 51 29 31:16 15 13 12 4 5 Boca Juniors (SUDAMERICANA) 50 28 43:21 22 14 8 6 6 Racing Club (SUDAMERICANA) 46 29 40:29 11 14 4 11 7 Lanús (SUDAMERICANA) 46 29 28:20 8 12 10 7 8 San Lorenzo (SUDAMERICANA) 46 29 25:20 5 12 10 7 9 Tigre (SUDAMERICANA) 45 29 31:23 8 12 9 8 10 Barracas Central 44 28 35:31 4 11 11 6 11 Huracán 43 28 25:22 3 11 10 7 12 Estudiantes de La Plata 42 29 33:32 1 11 9 9

