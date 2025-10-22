Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Pésima noticia para Boca: la preocupante lesión de Rodrigo Battaglia que lo marginaría del Superclásico ante River

En la recta final del Torneo Clausura, los de Claudio Úbeda suman un dolor de cabeza de cara a un partido crucial.

Por Agustín Vetere

Rodrigo Battaglia, jugador de Boca.
© GettyRodrigo Battaglia, jugador de Boca.

Con solo 4 partidos por delante en la fase regular del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors se encuentra fuera de la zona de clasificación a los octavos de final. Para colmo, tampoco está metiéndose por el momento en la Copa Libertadores 2026, por lo que necesita sumar con urgencia para cumplir los objetivos de este segundo semestre.

Aunque el próximo partido del semestre es un duelo directo en las dos tablas ante Barracas Central, en el horizonte ya aparece el Superclásico del 9 de noviembre en La Bombonera. Pero este miércoles se conoció una pésima noticia para Claudio Úbeda.

Es que el plantel entrenó esta mañana de cara al duelo ante el Guapo como visitante, pero Rodrigo Battaglia no pudo completar la práctica de fútbol reducido. Al mediocampista le hicieron estudios y, por la tarde, se conoció su lesión.

Según confirmó Boca a través de un parte médico, el exvolante de Atlético Mineiro sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, una lesión que lo marginaría alrededor de tres semanas. De esta manera, no solo se descarta su presencia ante Barracas, sino también ante Estudiantes y River.

Con la baja de Battaglia, los de azul y oro pierden a una pieza clave en el mediocampo. Ahora, Úbeda deberá decidir quién acompaña a Leandro Paredes con la opción sobre la mesa de Milton Delgado, que acaba de regresar del Mundial Sub 20, dónde la Selección Argentina fue subcampeona.

Publicidad

Así está la tabla del Torneo Clausura 2025

Cómo está la Tabla Anual rumbo a la Libertadores

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)592836:142216111
2River Plate (LIBERTADORES)522941:212014105
3Argentinos Juniors (FASE PREVIA – LIB)512939:19201496
4Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)512931:161513124
5Boca Juniors (SUDAMERICANA)502843:21221486
6Racing Club (SUDAMERICANA)462940:291114411
7Lanús (SUDAMERICANA)462928:20812107
8San Lorenzo (SUDAMERICANA)462925:20512107
9Tigre (SUDAMERICANA)452931:2381298
10Barracas Central442835:31411116
11Huracán432825:22311107
12Estudiantes de La Plata422933:3211199
“Boca quiere a Diego Aguirre, es ideal para limpiar todo”

ver también

“Boca quiere a Diego Aguirre, es ideal para limpiar todo”

La verdad detrás del posible arribo de Nahitan Nandez y Dybala a Boca para jugar la Copa Libertadores 2026

ver también

La verdad detrás del posible arribo de Nahitan Nandez y Dybala a Boca para jugar la Copa Libertadores 2026

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

Lee también
Quién es el árbitro de Flamengo vs. Racing por la semifinal de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Quién es el árbitro de Flamengo vs. Racing por la semifinal de la Copa Libertadores

Tras dejar atrás la depresión, Jesper Gronkjaer se alejó del fútbol y se dedica a la construcción: "Necesitaba ayuda"
Fútbol europeo

Tras dejar atrás la depresión, Jesper Gronkjaer se alejó del fútbol y se dedica a la construcción: "Necesitaba ayuda"

Lionel Messi volvió a Barcelona promocionando su nueva bebida energética
Lionel Messi

Lionel Messi volvió a Barcelona promocionando su nueva bebida energética

La llamativa reacción viral de los hinchas de Real Madrid cuando entró Mastantuono: "No entiendo"
Champions League

La llamativa reacción viral de los hinchas de Real Madrid cuando entró Mastantuono: "No entiendo"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo