La verdad detrás del posible arribo de Nahitan Nandez y Dybala a Boca para jugar la Copa Libertadores 2026

En horas tardías del pasado martes, una bomba del venidero mercado de pases explotó en el Mundo Boca. Es que trascendió que Juan Román Riquelme ya tendría apalabrados dos refuerzos top para el Xeneize en 2026 en caso que la clasificación a la próxima Copa Libertadores sea un hecho.

El periodista de ESPN, Damián Iribarren, informó que el presidente de Boca se habría comunicado con Paulo Dybala y con Nahitan Nandez para acercarles una propuesta de cara al año que viene, en la que les ofreció ser futbolistas del Xeneize para pelear por la Libertadores. En base a la información brindada por dicha fuente, ambos jugadores le dieron el “sí” a Román y sus llegadas estarían ligadas solamente a que Boca logre meterse en la Copa mediante tabla anual o ganando el Clausura.

Ahora bien: ¿Qué hay de cierto detrás de este rumor? Según pudo saber BOLAVIP, el contacto entre Nahitan Nandez y Riquelme existió. El uruguayo que milita las filas del Al-Qadsiah árabe quiere regresar a Boca y charlaron en las últimas horas ambas partes.

JRR busca líderes para el Boca 2026 y ve en el ex Cagliari a uno de ellos. En Arabia Saudita, Nandez posee una cláusula de salida de 8 millones de dólares, pero el Xeneize podría adquirirlo por menos al quedarle 18 meses de contrato. Si el equipo de la Ribera consigue la clasificación a la Copa Libertadores 2026, el uruguayo podría volver a vestir la camiseta de Boca, luego de varios mercados de pases en los que se tanteó su regreso.

De todos modos, es una realidad que el salario de Nahitan Nandez es muy elevado en el fútbol saudí y, según pudo saber BOLAVIP, no tiene intenciones de bajarlo. Esto podría complicar las futuras negociaciones entre las partes.

Respecto a Paulo Dybala, de momento no han trascendido noticias. En las últimas semanas, en Italia se conoció que Roma cocina a fuego lento una renovación “de por vida” con el cordobés, en la que se le extendería su contrato hasta junio del 2030. Es decir, hasta los 36 años del mediapunta argentino.

En este sentido, si Dybala finalmente acepta firmar este contrato con Roma, las chances de arribar a Boca se esfumarían al instante. De momento, todo parece abierto. Y como sucede con Nandez, la clasificación a la próxima Copa Libertadores sería el disparador para que estos rumores y negociaciones avancen.

La postura de Al-Qadsiah al respecto

A pesar de los diálogos entre Riquelme y Nandez, la realidad es que el uruguayo también está muy cómodo y conforme en el fútbol saudí, por lo que tampoco sería sencillo sacarlo del Al-Qadsiah. De hecho, desde las entrañas del club reconocen que es complejo y casi imposible que se desprendan del ex Peñarol en el próximo mercado de pases. Una novela que pareciera recién estar comenzando.

La vieja frase de Riquelme sobre Nahitan Nandez

A mediados de marzo del 2024, en diálogo con TyC Sports, Román destacó: “Él es muy amigo de Cavani, pero en Cagliari (NdR: aún jugaba en Italia y no en Arabia Saudita) es capitán, y el tema es si los chicos quieren volver. Ahora volvió a la Selección con Bielsa. Todo eso también hace que, cuando no jugás en tu club o Selección, las ganas de volver aumentan. Cuando jugás todos los partidos y te va bien, se hace más complicado volver. Veremos. Si hay novedades, yo te cuento“.

Así, Riquelme había dejado las puertas abiertas a Nandez ante la posibilidad de incorporarlo como refuerzo, tirándole la pelota a él para que se concrete su arribo. Según sus palabras, quien definía iba el propio charrúa, pero finalmente optó por continuar su carrera en Arabia en ese entonces. A un año y medio de la última vez que Boca lo buscó, su regreso podría gestarse a principios del 2026.

Cómo está la Tabla Anual rumbo a la Libertadores 2026