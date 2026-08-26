Boca hoy: Matías Satas gana terreno, interesa Nehuén Pérez y más

Las novedades del Xeneize en este miércoles 26 de agosto de 2026.

Boca encara el miércoles 26 de agosto enfocado en el encuentro ante Lanús. Rodolfo Arruabarrena comenzará a perfilar la alineación para recibir al Granate, buscando volver a sumar de a 3 luego de tres empates consecutivos en el Clausura. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Arruabarrena convocaría a Satas

De cara al duelo del próximo viernes ante Lanús por el Torneo Clausura 2026, Rodolfo Arruabarrena sorprendió al promover a Matías Satas a la Primera División de Boca Juniors. El defensor central zurdo, de 18 años, afronta su primera oportunidad en la máxima categoría y ya se entrena junto al plantel.

Si bien el oriundo de Morón ya había afrontado pretemporadas en Primera, sería la primera vez convocado para un partido. Se desempeña como un pilar de la defensa en la Reserva, actuando incluso en alguna oportunidad como lateral izquierdo, aunque su posición es la de segundo zaguero.

Nehuén Pérez interesa en Boca

Si bien Boca se reforzó con cuatro futbolistas en este libro de pases: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa y Enner Valencia. Sin embargo, el mercado todavía no finalizó para el Xeneize, ya que en estos días finales de agosto buscarán cerrar un zaguero central.

En principio, los apuntados eran Ignacio Ovando y Francisco Álvarez, pero las condiciones impuestas por Rosario Central y Argentinos Juniors respectivamente complicaban sus posibles arribos. En este contexto, apareció una tercera opción desde Europa para reforzar el conjunto del Vasco Arruabarrena: Nehuén Pérez.