Boca hoy: precauciones con Ander Herrera, probable 11 ante Argentinos y más

Boca ultima detalles para el encuentro del próximo domingo ante Argentinos Juniors. Claudio Úbeda pudo parar un equipo pensando en meterse en las semifinales del Torneo Clausura 2025, sabiendo que estará cara a cara con uno de los mejores equipos del año.

La decisión de bajarle las cargas a Ander Herrera, el probable XI para el encuentro del fin de semana y el aniversario de la Intercontinental del 2000 ante Real Madrid es lo más destacado de este viernes 28 de noviembre de 2025.

Ander Herrera, diferenciado

Úbeda realizó el ensayo formal de fútbol en La Bombonera y Úbeda tomó una fuerte decisión. Teniendo en cuenta el equipo que comenzó de titular contra Talleres el pasado domingo, el entrenador volvió a repetir los mismos protagonistas. Sin sorpresas ni modificaciones obligadas por cuestiones ajenas a lo futbolístico, serían los mismos intérpretes.

Un dato importante a resaltar es que Ander Herrera no entrenó a la par del grupo. Por una cuestión de precaución, le bajaron las cargas y se dedicó a realizar trabajos físicos con el claro objetivo de llegar en óptimas condiciones al fin de semana. De esta manera, el mediocampista español no formó parte del entrenamiento que se llevó a cabo en el campo de juego del recinto.

Se cumplen 25 años de la victoria de Boca ante Real Madrid

El Estadio Nacional de Tokio y más de 50 mil japoneses fueron testigos el 28 de noviembre de 2000 de la máxima hazaña internacional para el fútbol argentino. Boca Juniors derrotó por 2-1 a Real Madrid en la Copa Intercontinental para sumar su segundo título del mundo en aquel entonces.

Pasadas las 7 de la mañana en estas latitudes, el campeón de la Copa Libertadores se enfrentó ante el de la Champions League de aquel año. El país, y especialmente los hinchas de Boca, vibraron desde temprano con este partido histórico en el que una victoria parecía una utopía. Pero el equipo de Carlos Bianchi tenía con qué.

