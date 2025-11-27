Es tendencia:
Se cumplen 25 años de la victoria de Boca ante Real Madrid en la Copa Intercontinental 2000

Pasó un cuarto de siglo desde que los hinchas xeneizes vibraron con el doblete de Martín Palermo a la potencia europea.

Por Agustín Vetere

Los titulares de Boca ante Real Madrid.
El Estadio Nacional de Tokio y más de 50 mil japoneses fueron testigos el 28 de noviembre de 2000 de la máxima hazaña internacional para el fútbol argentino. Boca Juniors derrotó por 2-1 a Real Madrid en la Copa Intercontinental para sumar su segundo título del mundo en aquel entonces.

Pasadas las 7 de la mañana en estas latitudes, el campeón de la Copa Libertadores se enfrentó ante el de la Champions League de aquel año. El país, y especialmente los hinchas de Boca, vibraron desde temprano con este partido histórico en el que una victoria parecía una utopía. Pero el equipo de Carlos Bianchi tenía con qué.

Martín Palermo fue la gran figura en esa noche, la mañana en Argentina. En apenas 3 minutos, el Titán mandó al fondo de la red un centro preciso y al pie de Marcelo Delgado. A los 6, Boca ya ganaba 2-0 con el segundo grito del centrodelantero.

Es que Juan Román Riquelme aportó una kilométrica asistencia para que Palermo venciera en la carrera al camerunés Geremi Njitap antes de rematar cruzado y superar a Iker Casillas bajo los tres palo. 2-0 en 6 minutos. Ni en los mejores sueños de los hinchas xeneizes.

Juan Román Riquelme ante Geremi Njitap. (Foto: Getty)

A los 12 minutos, Roberto Carlos desmoronó la alegría de Boca y multiplicó el nerviosismo. El lateral izquierdo brasileño hizo un gol típico de su talento para sorprender a Óscar Córdoba y agregarle suspenso a un partido que no tendría más gritos.

Boca venció al poderoso Real Madrid que ya contaba con jugadores de la talla de Iker Casillas, Fernando Hierro, Roberto Carlos, Claude Makélélé, Iván Helguera, Luis Figo, Guti, Raúl y Fernando Morientes, entre otros. La derrota, además, generó un volantazo en Florentino Pérez, que abrió la billetera y convirtió a aquel plantel en uno galáctico a partir de esa caída.

Las formaciones en la Copa Intercontinental 2000

BOCA: Óscar Córdoba; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Cristian Traverso, Anibal Matellán; Sebastián Battaglia, Mauricio Serna, José Basualdo; Juan Román Riquelme; Marcelo Delgado y Martín Palermo. DT: Carlos Bianchi. INGRESARON: Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Burdisso.

REAL MADRID: Iker Casillas; Geremi Njitap, Fernando Hierro, Aitor Karanka, Roberto Carlos; Claude Makélélé, Iván Helguera, Luis Figo; Guti, Steve McManaman; y Raúl. DT: Vicente Del Bosque. INGRESARON: Sávio Bortolini y Fernando Morientes.

  • Boca Juniors derrotó 2-1 a Real Madrid en Tokio el 28 de noviembre de 2000.
  • Martín Palermo marcó dos goles en los primeros 6 minutos del partido.
  • Juan Román Riquelme Y Marcelo Delgado asitieron en los goles de Palermo ante Iker Casillas.
agustín vetere
Agustín Vetere

