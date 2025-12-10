El campeón del fútbol argentino que construirá un nuevo predio de entrenamiento a 60 kilómetros de su estadio

Un anuncio histórico para un club histórico del fútbol argentino. En las últimas horas, Platense confirmó que tendrá un nuevo centro de entrenamiento gracias a un terreno que le donó el Estado luego de un acuerdo con la Agencia de Administración de Bienes Estatales.

El presidente Sebastián Ordoñez fue parte de la firma del convenio con la AABE y, tras el acuerdo, el flamante campeón del Torneo Apertura 2025 tendrá la posibilidad de comenzar con el proyecto de un nuevo predio para el club. Lo curioso es que será en la localidad de Otamendi, en el partido bonaerense de Campana. Sí, a exactamente 60 kilómetros del Estadio CVL.

El objetivo de Platense con este centro de entrenamiento es centralizar toda la disciplina futbolística en un mismo lugar, ya que en la actualidad mezclan actividades en el predio Mariani Dolan, ubicado en Saavedra -enfrente del reconocido Parque Sarmiento- y las que se realizan en el estadio en sí ubicado sobre la General Paz, en el barrio bonaerense de Vicente López.

El anuncio de Platense en su página web

Mediante un anuncio institucional, el Calamar hizo oficial la puesta a punto de su sueño.

“¡Un paso histórico para que sigamos creciendo!: la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le otorgó al Club Atlético Platense un permiso de uso precario y gratuito para desarrollar el futuro predio deportivo en la localidad de Ingeniero Rómulo Otamendi, partido de Campana.

La resolución oficial establece la cesión de un sector de un inmueble propiedad del Estado Nacional, que se encuentra ubicado en la Avenida Libertador San Martín (Ruta 4), con una superficie total de 262.968,77 metros cuadrados (26 hectáreas). El espacio, se emplaza catastralmente dentro del Partido de Campana. De esta manera, se pone en marcha el sueño de la construcción del complejo deportivo que incluirá la infraestructura necesaria para el trabajo de nuestros planteles de primera división y divisiones formativas con todo lo concerniente para la alta competencia.

La AABE aprobó el permiso específico firmado bajo el código IF-2025-132097256-APN-DAC#AABE y facultó a la Dirección Nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios a rubricar el acuerdo en representación del organismo. A su vez, ordenó la inscripción de la medida en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado.

¡El proyecto del Predio Calamar dio su primer paso! Un objetivo intensamente buscado durante esta última década para poder crecer en estructura deportiva y potenciar el desarrollo de nuestro semillero al máximo nivel que hoy requiere el fútbol mundial”.

Platense va por otro título a fin de año

Luego de haber ganado el Torneo Apertura en la primera parte del 2025, el Calamar espera por la resolución de la final del Clausura entre Estudiantes y Racing para conocer a su rival del Trofeo de Campeones, que se disputará el próximo sábado 20 de diciembre en el Estadio de San Nicolás.