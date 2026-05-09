Messi y De Paul aportaron goles al triunfo de Inter Miami 4-2 sobre Toronto

Las Garzas continúan haciendo de los partidos en condición de visitante su mayor fortaleza. Fue la cuarta victoria consecutiva fuera de casa, mientras sigue sin ganar en su nuevo estadio.

Inter Miami continúa teniendo mejores presentaciones en condición de visitante que jugando como local desde que inauguró su nuevo estadio, donde todavía no ha cosechado ni una sola victoria. Fuera de casa, consiguió este sábado la cuarta consecutiva, imponiéndose 4-2 a Toronto en Canadá.

En un encuentro de trámite chato, fue una jugada de pelota parada lo que permitió a Las Garzas sacar ventaja en la primera mitad. Messi venía de fallar un remate directo minutos antes y le concedió a Rodrigo De Paul la posibilidad de ejecutar un nuevo tiro libre desde una posición muy similar. El remate del mediocampista fue tan imperfecto que rebotó en la barrera, a media altura, pero el rebote cayó de nuevo a sus pies para que tuviera desquite, poniendo la pelota pegada al palo para señalar el 1-0.

Rodrigo De Paul with a golazo! 💥@InterMiamiCF strikes first in Toronto. pic.twitter.com/0xONSgCudB — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

Ya en el complemento, Inter Miami estiró diferencias con una jugada que dejó mucho lugar para la polémica. El árbitro del partido concedió ley de ventaja tras una clara intención en la salida de Toronto, pero la misma se convirtió en desventaja inmediata para el local. El futbolista caído por la falta habilitó a todo el mundo cuando Las Garzas recuperaron la pelota y Messi le puso la pelota por delante a Luis Suárez para que decretara el 2-0.

De Paul ➡️ Messi ➡️ Suárez



Luis Suárez makes it a 2-0 @InterMiamiCF lead. pic.twitter.com/O1Xn8QpjX1 — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

Aunque pareció haber revisión del VAR, porque el juego tardó en reanudarse, la jugada era completamente de interpretación, porque el error arbitral estuvo en no cortar con la ventaja que había querido dar al equipo local apenas después que perdiera la pelota en mitad de cancha.

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Ya en 72 minutos, con Toronto lanzado en busca del descuento, una asistencia de Messi encontró bien posicionado al recientemente ingresado Sergio Reguilón para con una definición cruzada y a ras de suelo vencer la resistencia del arquero Gavran. Tres minutos más tarde, La Pulga inició y definió una gran jugada colectiva para decretar el 4-0.

Messi strikes! 💥



Leo becomes the fastest player in MLS history with 100 goal contributions. pic.twitter.com/PYEfsbWaxy — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

Iba a quedar tiempo, sin embargo, para que Inter Miami evidenciara los groseros problemas defensivos que ha tenido en lo que va de la temporada. Toronto se los cobró con el colombiano Emilio Aristizábal, que había ingresado en el complemento y marcó un doblete para reducir diferencias en un marcador que cerró 4-2 para Las Garzas.

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¿Cuándo vuelve a jugar Inter Miami?

El próximo partido de Inter Miami por la MLS será el miércoles 13 de mayo visitando desde las 20.30 en hora de Argentina a Cincinnati, con transmisión exclusiva de Apple TV.