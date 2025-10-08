A los 69 años, falleció Miguel Ángel Russo. Sin duda alguna, es una pérdida muy triste para el fútbol argentino y mundial, donde el entrenador dejó una huella imborrable en cada equipo en el que dirigió.

Tras el comunicado oficial que realizó la Asociación del Fútbol Argentino para informar que el partido entre Barracas Central y Boca quedó postergado y con fecha a definir para que se lleve a cabo, desde la dirigencia que comanda Juan Román Riquelme ya se pusieron a disposición de la familia del entrenador.

Según pudo saber BOLAVIP, en las inmediaciones de La Bombonera ya comenzó a montarse todo el operativo para que pueda velarse a Russo, donde hay un vallado especial. Los hinchas y los socios podrán acceder al hall central del estadio Alberto J. Armando para despedirse del DT, aunque no está confirmado si se realizará a cajón abierto o cerrado, algo que lo determinará la familia del oriundo de Lanús.

En cuanto a la despedida del entrenador que pasó por clubes como Rosario Central, Colón, Racing, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata y Lanús, entre otros, se realizará este jueves 9 de octubre, a partir de las 08:00 hasta el viernes 10 del mismo mes en el mismo horario.

Miguel Ángel Russo durante su etapa como DT de Boca. (Getty Images)

El comunicado de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

En medio de la conmoción, el Xeneize expresó su dolor a través de un comunicado en redes sociales, donde despidió con afecto y reconocimiento al técnico que supo conducir al club a la gloria continental.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, compartió la institución.

