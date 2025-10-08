El gesto de Barracas Central con Miguel Ángel Russo y con Boca de cara al partido del próximo sábado

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años, luego de pelear durante muchísimo tiempo contra una gravísima enfermedad. El entrenador de Boca, sumamente querido por todo el fútbol argentino, dejó una huella imborrable en cada club que dirigió.

La noticia sacudió a todos los futboleros, donde hinchas de los equipos a los que dirigió lo llenaron de elogios en cada posteo que se viralizó en las redes sociales. Y ahora que el Xeneize tiene que visitar a Barracas Central por la fecha 12 del Torneo Clausura, desde el elenco que preside Matías Tapia se pusieron a disposición de lo que decida Juan Román Riquelme y la familia del entrenador.

A través de una carta que publicaron en sus redes sociales, desde el Guapo no solamente emitieron un mensaje de condolencia: “El Club Atlético Barracas Central, en nombre de su presidente Matías Fabián Tapia, quiere hacer llegar el mayor de los respetos y condolencias a la familia y amigos del señor Miguel Ángel Russo, ante la tristísima noticia de su partida”, comenzó el comunicado.

“A su vez, hace extensivo todo el cariño y apoyo en este momento tan duro al Club Atlético Boca Juniors, a todos sus socios y simpatizantes. Asimismo, le comunica a su presidente, el señor Juan Román Riquelme, que Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre amabas instituciones. El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, resaltaron para dejar en claro que, en el caso de que soliciten la postergación del encuentro, estarán a disposición y no se opondrán.

Por el momento, tanto las autoridades del Xeneize como desde la Asociación del Fútbol Argentino no informaron qué ocurrirá al respecto con la jornada que comenzará este viernes 10 de octubre, como así tampoco con lo que será el encuentro entre el cuadro boquense y barranqueño.

El comunicado de Barracas Central.

El comunicado de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

En medio de la conmoción, el Xeneize expresó su dolor a través de un comunicado en redes sociales, donde despidió con afecto y reconocimiento al técnico que supo conducir al club a la gloria continental.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, compartió la institución.

