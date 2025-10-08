La reacción del fútbol argentino luego de confirmarse la muerte de Miguel Ángel Russo

El mundo Boca atraviesa un duro momento por la muerte de Miguel Ángel Russo a los 69 años, pero esta noticia golpeó fuerte en el resto del fútbol argentino por tratarse de uno de los entrenadores más respetados de este medio. El DT falleció este miércoles en su casa tras una larga internación.

El entrenador campeón con el Xeneize en la Copa Libertadores 2007 había dirigido su último partido el 21 de septiembre en lo que fue empate ante Central Córdoba en La Bombonera. En las últimas semanas había atravesado un duro estado de salud que lo marginó de los duelos ante Defensa y Justicia y Newell’s.

Este miércoles, poco después de las 19, se confirmó su fallecimiento y las figuras e instituciones del fútbol argentino no tardaron en expresar sus condolencias y homenajear a uno de los grandes del medio local.

La AFA fue una de las primeras en manifestarse por la partida del DT: “La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”.

En la misma línea, Boca comunicó la muerte de su histórico DT: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

