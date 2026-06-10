A los 32 años, el arquero surgido en Racing disputará su primer Mundial. Tras perderse Qatar 2022, se consolidó en la élite europea y es una garantía de seguridad para la Selección Argentina.

Juan Musso llega al Mundial 2026 con la madurez justa y con ganas de revancha. En la previa de Qatar 2022, peleó hasta el final por un lugar en la lista, pero finalmente Gerónimo Rulli le ganó la pulseada para ser uno de los suplentes de Emiliano Martínez, junto con Franco Armani. Lejos de bajar los brazos, el nicoleño asimiló el golpe, mantuvo su nivel competitivo en Europa y Lionel Scaloni volvió a confiar en él para esta cita.

Tras destacadas temporadas en el fútbol italiano, donde ganó la Europa League con Atalanta, dio el salto al Atlético de Madrid de Diego Simeone. La lesión de Jan Oblak le dio muchos minutos en los últimos meses. Tras responder de muy buena manera, se ganó merecidamente el boleto para ser parte de los 26 que defenderán la corona albiceleste.

Juan Musso fue figura en la Europa League 2023/24. (Foto: Getty Images)

Campeón de la Copa América 2021 y de la Finalissima 2022 (no firmó planilla pero fue convocado), Musso es una pieza muy querida y respetada dentro del vestuario. Su presencia en el Mundial 2026 representa un premio a su constancia y profesionalismo durante todo el ciclo de Scaloni, consolidándose como uno de los arqueros argentinos más regulares de los últimos años.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Juan Musso?

Fecha de nacimiento: 6 de mayo de 1994

6 de mayo de 1994 Lugar de nacimiento: San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires

San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires Edad actual: 32 años

32 años Nombre de la madre: Marcela

Marcela Nombre del padre: Guillermo

Guillermo Hermanos: Victoria, Pablo y María Emilia

Musso (tercero de la fila de arriba), junto con la categoría 94′ de Regatas. (Foto: Fototeca San Nicolás)

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Musso nació en San Nicolás, una ciudad del norte bonaerense, donde comenzó a desempeñarse futbolísticamente en el club Regatas. Luego, pasó por Defensores de Villa Ramallo, antes de llegar a Racing en 2012, donde años después debutaría profesionalmente y sería campeón en 2014 antes de emigrar a Europa.

Estadísticas y presente en Atlético de Madrid

Partidos jugados en Atlético de Madrid: 27 (18 en la última temporada)

27 (18 en la última temporada) Vallas invictas (Arcos en cero): 13 (7 en la última temporada)

13 (7 en la última temporada) Goles concedidos: 32 (26 en la última temporada)

32 (26 en la última temporada) Títulos destacados en su carrera: Primera División 2014 (Racing), Europa League 2023/24 (Atalanta), Copa América 2021 y Finalissima 2022 (Selección Argentina).

El camino de Juan Musso en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 26 de marzo de 2019 – Argentina 1 Marruecos 0 (amistoso).

26 de marzo de 2019 – Argentina 1 Marruecos 0 (amistoso). Títulos ganados con la Mayor: Copa América 2021 y Finalissima 2022.

Copa América 2021 y Finalissima 2022. Partidos jugados : 4

: 4 Goles en contra : 0

: 0 Vallas invictas: 4

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

El rol de Musso está claro desde el primer día: ser una de las principales alternativas a Emiliano Martínez, junto con Gerónimo Rulli. El arco de la Selección Argentina tiene un dueño indiscutido, pero el Mundial exige tener relevos de máxima jerarquía, más aún con la fractura que sufrió Dibu en el cierre de la temporada en Aston Villa.

El ex Racing es un arquero de recambio con muchísima experiencia europea, un excelente juego aéreo (mide 1,91m) y una fuerte voz de mando. Scaloni sabe que, ante cualquier eventualidad, Musso está plenamente capacitado para ponerse los guantes y defender el arco de los campeones del mundo.

Cotización, contrato y valor de mercado

Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el arquero de Atlético de Madrid tiene actualmente un valor de mercado de 3,5 millones de euros.

según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el arquero de Atlético de Madrid tiene actualmente un valor de mercado de 3,5 millones de euros. Salario: en Atlético de Madrid y según lo expresado por el sitio web Capology, Juan Musso percibe, entre salario bruto y bonus, 3.330.000 euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el Colchonero hasta el 30 de junio de 2028.

en Atlético de Madrid y según lo expresado por el sitio web Capology, Juan Musso percibe, entre salario bruto y bonus, 3.330.000 euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el Colchonero hasta el 30 de junio de 2028. Cláusula de rescisión: actualmente, la cláusula de salida de Juan Musso en Atlético de Madrid no ha sido comunicada de manera oficial.

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Vida personal: familia, pareja e hijos de Juan Musso

Fuera del campo de juego, el arquero mantiene un perfil muy bajo y centrado en sus afectos. En 2023, se casó con la influencer y médica italiana Anna Ariaudo, a quien conoció durante su exitosa estadía en el fútbol de la Serie A, pero se divorciaron dos años después.

Juntos son padres del pequeño Alessandro, quien nació en septiembre de 2022. hemos decidido emprender caminos separados en nuestras vidas. “A pesar de haber decidido emprender caminos separados, nuestro hijo sigue siendo y siempre seguirá siendo nuestra máxima prioridad”, expresó ella en sus redes sociales.

Musso junto a su hijo y su ex esposa, el día de su casamiento. (Foto: Anna Ariaudo)