Boca hoy: el juicio con Villa, buscan a Zeballos desde Italia e interesan Rulli y Musso

Todas las novedades del Xeneize de este miércoles 24 de junio, con el plantel realizando la pretemporada y el foco puesto en el mercado de pases.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este miércoles 24 de junio de 2026, con la mita puesta en la conformación del plantel de cara al segundo semestre. Siguen las negociaciones con Sebastián Villa y el juicio podría quedar en la nada, desde Italia quieren al Changuito Zeballos, interesan los arqueros de la Selección Argentina y el Pulpo González arremetió contra Almirón.

Boca negocia con Villa y el juicio se interrumpe por 20 días

Sebastián Villa continúa siendo un objetivo de Boca en el mercado de pases, consciente la dirigencia del deseo del colombiano por regresar al club, pero también del importante desembolso de dinero que se deberá hacer para que Independiente Rivadavia de Mendoza lo libere. Según pudo saber Bolavip, no serán menos de los 7 millones de dólares de su cláusula de salida, aunque se hará un intento de financiar ese monto.

Hay sin embargo otra cuestión de la que casi no se habló pero que vuelve anormal las gestiones y es la vigencia de una demanda cruzada entre El Xeneize y el colombiano. Los abogados de Villa alegaron que fue “despedido de manera indirecta” a mediados de 2023, por lo que se le reclaman al club alrededor de 236 millones de pesos y 2 millones de dólares.

Pero desde La Ribera respondieron con una contrademanda por 20 millones de dólares, acusándolo de “daños y perjuicios” más “abandono de trabajo” por la marcha del jugador que se consideró despedido.

Ese conflicto legal todavía se mantiene vigente en la justicia ordinaria, aunque quedarán suspendidas las mediaciones durante un plazo de 20 días en los que se buscará cerrar el fichaje del jugador. Según pudo saber Bolavip, si se concreta el regreso de Villa a Boca, ambas partes están de acuerdo en retirar las demandas. Si no es así, el juicio continuará.

Sebastián Villa en su paso por Boca. (Foto: Getty).

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Fiorentina quiere a Zeballos

Tras la avanzada de Napoli hace aproximadamente un mes, en Italia se sumó Fiorentina a la fila de pretendientes por El Changuito, aunque hasta el momento esa intención no ha superado la barrera de la mera averiguación de condiciones para su contratación.

No es un detalle menor que Arruabarrena pidió especialmente poder mantener a Zeballos en el plantel, lo que deja claro que tiene intenciones de recuperarlo en su mejor versión. Pese a ello, no se ha avanzado en la renovación de un contrato que expira en diciembre de este año.

Exequiel Zeballos. (Foto: Getty).

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Boca quiere a Rulli o Musso

Con la era de Rodolfo Arruabarrena dando sus primeros pasos, Boca se enfoca cada vez más en el mercado de pases. Tras cerrar la llegada de Leandro Lozano y mientras sueña con convencer a Paulo Dybala, en el Xeneize quieren avanzar sobre otro de los puestos que considera prioritarios: el del arquero. Con Agustín Marchesín en la etapa inicial de su lesión ligamentaria, la dirigencia trabaja en la búsqueda de un reemplazante y la premisa parece ser apuntar alto.

Con la búsqueda recién en una faceta preliminar, entre los nombres que aparecen en carpeta figuran varios arqueros con experiencia de selección y hasta recorrido mundialista. En ese contexto, según pudo saber Bolavip, el jugador que más seduce en Boca es el de Gerónimo Rulli. Sí, el arquero que se encuentra con la Selección Argentina disputando la Copa del Mundo es un sueño en Brandsen 805.

Gerónimo Rulli. (Foto: Getty).

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De todos modos, el campeón del mundo no es el único apuntado para reforzar el arco. Boca confeccionó una lista con varios candidatos y, manteniéndose en la premisa de querer jerarquía, otro sueño que tienen sobre la mesa es el de Juan Musso. Igualmente, la realidad es que el arquero que comparte plantel con Rulli en la Selección viene de completar una destacada temporada en el Atlético de Madrid, provocando que cualquier intento de negociación sea una misión extremadamente compleja.

Pulpo González vs. Almirón

En una entrevista exclusiva con Planeta Boca Juniors, Pulpo González recordó su paso por el Xeneize y cuestionó algunas decisiones de Almirón: “Llegué con Russo y fue maravilloso. Battaglia e Ibarra tenían una ideología bastante similar a la de Miguel también. En ese lapso parecía que Boca no jugaba contra nadie… Ganamos cuatro títulos y nos faltaron jugar finales“.

El Pulpo contó cómo vivió la llegada de Jorge Almirón: “Después, con la llegada de Almirón, bueno… otro pensamiento, otra ideología, otra forma de hacer jugar al equipo, otra forma de comandar lo que es un plantel… Pero bueno, nada, cada uno tiene su pensamiento”.

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“Yo la verdad que para mí pasar por Boca fue increíble. Después, te vuelvo a repetir: siempre de las cosas o de los malos momentos tenés que sacar lo positivo. Ojalá que algún día, el día de mañana, me toque ser entrenador y pueda llegar a dirigir a Boca, llevarlo a una final de Libertadores y no vuelva a cometer esos errores, ¿no?“.

Diego González ganó 4 títulos en Boca. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

El presidente de Independiente Rivadavia negocia con Boca Juniors por Sebastián Villa.

por Sebastián Villa. Dos arqueros de la Selección Argentina interesan para reforzar el plantel de Boca.

interesan para reforzar el plantel de Boca. El mediocampista Exequiel Zeballos es pretendido por clubes del fútbol de Italia.