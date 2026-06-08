Enzo Fernández apodó “calamardo” a un integrante de la Selección Argentina en el Mundial 2026

A pocos días del debut de la Albiceleste, el volante de Chelsea comentó la publicación de un compañero con un divertido mensaje.

La Selección Argentina ya palpita el Mundial 2026, con el objetivo de retener el título obtenido en Qatar 2022. Los de Lionel Scaloni enfrentarán este martes a Islandia en el último partido amistoso de preparación y ya se meterán de lleno en el debut por la gran cita.

Con la base de los campeones del mundo, la Albiceleste buscará bordarle la cuarta estrella a la camiseta. Pero en esa misión no están solos, sino que hay futbolistas que debutarán en el evento más prestigioso de la FIFA en esta edición en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de ellos es Juan Musso, el arquero que viene de una destacada temporada bajo los tres palos de Atlético de Madrid. El surgido de Racing, de 32 años, fue titular en el amistoso ante Honduras del último sábado y, tras el encuentro, se conoció un divertido detalle sobre su intimidad en la Selección Argentina.

Musso publicó una serie de fotos sobre su participación en la victoria por 2-0 ante los centroamericanos y Enzo Fernández apareció con un comentario que generó todo tipo de reacciones. El de Chelsea llamó ‘Calamardo’ a su compañero y decenas de usuarios estallaron por el nuevo apodo del arquero del Atleti.

“Disfrutando cada momento con esta camiseta. Orgulloso de pertenecer a este grupo. Seguimos”, había escrito Musso en la publicación para palpitar lo que será su primer Mundial.

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La posible formación de Argentina para enfrentar a Islandia

La Albiceleste saldría a la cancha con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay o Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Lautaro Martínez.

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