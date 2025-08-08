Ascacibar le aclaró a Boca sus intenciones tras el interés de Riquelme por sacarlo de Estudiantes

Aunque Marcos Rojo parece tener todo acordado para vincularse a Racing tras lograr rescindir su contrato con Boca, Estudiantes de La Plata había hecho sondeos sabiendo de su situación con el interés de repatriarlo. De esas averiguaciones surgió que Juan Román Riquelme se había comunicado con Verón para ofrecer al defensor central más 2.5 millones de dólares con el objetivo de llevar al Xeneize a Santigo Ascacibar.

En La Plata ni siquiera tuvieron que pensar en la propuesta, porque el mediocampista no solo es una pieza clave en el esquema de Eduardo Domínguez sino que además es el capitán del equipo que este viernes consiguió una victoria 2-1 sobre Independiente Rivadavia de Mendoza para liderar la Zona A del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

Justamente tras ese encuentro, el propio Ascacibar fue consultado por ESPN por ese nuevo interés de Boca, que ya lo había buscado en el pasado cuando Fernando Gago todavía era el entrenador. “Leí lo de Boca. No sabía mucho. Uno tiene la cabeza puesta acá, en este sueño. Hoy por hoy tengo la cabeza puesta en el día a día”, expresó como respuesta al interés del Xeneize.

El jugador reconoció también que las gestiones a inicios de año fueron mucho más concretas y que él mismo llegó a tener comunicación con Fernando Gago. “Me llamó. Había hablado con Fernando a inicios de año. Me llamó en diciembre en realidad y quería sumarme. Después fueron temas que pasaron”, aclaró.

Ascacibar reafirmó su compromiso con el proyecto de Estudiantes.

Cabe destacar que Santiago Ascacibar comparte representante con Marcos Rojo y que fue en una de las reuniones de las que participó en busca de acordar la rescisión del defensor que se le hizo la propuesta que contemplaba el fichaje del mediocampista, algo que rápidamente quedó descartado por no haber interés ni de parte del club ni del jugador.

Rojo se despidió de sus compañeros

Marcos Rojo visitó por última vez el predio que Boca tiene en Ezeiza en la mañana de este viernes para despedirse de sus compañeros y retirar sus pertenencias después de haber logrado la rescisión de su contrato con Boca, que expiraba en diciembre.

Ahora, el defensor parece tener todo acordado para sumarse al plantel de Racing que conduce Gustavo Costas y que tiene como gran objetivo la Copa Libertadores que desde la próxima semana lo tendrá jugando la llave de octavos de final ante Peñarol.