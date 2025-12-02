Es tendencia:
Las bajas pesadas de Racing para enfrentar a Boca en La Bombonera

La Academia deberá afrontar la semifinal con muchas bajas pesadas. Además, Costas esperará hasta último momento por otros futbolistas.

Por Joaquín Alis

Racing necesitó los penales para poder clasificar a la semifinal del Torneo Clausura, pero el cansancio no será la única consecuencia que pagará en La Bombonera. El equipo de Gustavo Costas sufrió dos expulsiones importantes y enfrentará a Boca con un mar de bajas.

Además de las tarjetas rojas que recibieron Santiago Sosa y Gastón Martirena, la Academia tiene a muchos futbolistas lesionados que harán lo posible para estar a diposición de cara al clásico.

Sosa y Martirena, dos bajas sensibles

Sin lugar a dudas, las expulsiones a Sosa y Martirena son las dos bajas más significativas para la Academia. Andrés Merlos echó a ambos por doble amarilla: al uruguayo por aplaudirlo irónicamente tras no cobrar un penal y al ex River por una patada en la cara a Alfio Oviedo.

Perdés dos jugadores importantes. Perdés al capitán y a Martirena que nos está dando mucho de mitad de cancha para arriba. Pero no vamos a llorar, no vamos a decir nada. Sabemos que tenemos un partido difícil, en una cancha difícil. Nos duele perder a dos jugadores de ese nivel”, declaró Costas.

Solari pidió el cambio y encendió las alarmas

A falta de un minuto para el pitazo final, Santiago Solari fue reemplazado por Marco Di Cesare en una variante que parecía más un ajuste por la reciente expulsión de Sosa que una cuestión física. Sin embargo, al llegar al banco de suplentes, el ex Defensa y Justicia encendió las alarmas.

El delantero miró a los auxiliares de Gustavo Costas y, con gestos, dio a entender que sufrió una lesión muscular. Rápidamente, al jugador le pusieron hielo en la zona afectada. Teniendo en cuenta la cercanía del clásico, será difícil verlo en el Alberto J. Armando.

Los otros lesionados

Costas deberá esperar por la evolución de algunos de sus lesionados. Matías Zaracho, Luciano Vietto y Marcos Rojo evolucionan bien de sus respectivas complicaciones musculares y serán evaluados con el correr de la semana. Si Costas los ve bien, podrían reaparecer ante el Xeneize.

Por otra parte, los que ya están descartados son Ignacio Rodríguez (esguince de tobillo izquierdo) y Elías Torres (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha).

joaquín alis
Joaquín Alis

