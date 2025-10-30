Tres jugadores de Flamengo humillaron a Gastón Martirena tras eliminar a Racing de la Copa Libertadores

Debido a la victoria 1 a 0 en el encuentro de ida disputado en el Estadio Maracaná, a Flamengo le alcanzó con empatar 0 a 0 contra Racing en el Cilindro de Avellaneda y así lograr la clasificación a la final de la Copa Conmebol Libertadores, en donde se enfrentará a Liga de Quito o Palmeiras.

Una vez consumado el boleto al partido definitorio, que se disputará en el Estadio Monumental de Lima, tres futbolistas del Mengao, como lo son Nicolás De La Cruz, Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta, chicaneraon públicamente a Gastón Martirena, lateral de la Academia.

Es que, los tres uruguayos se sacaron una foto en el campo de juego del Cilindro de Avellaneda haciendo el gesto de irse a dormir, en tono de burla a Martirena, ya que este hizo lo mismo cuando Racing eliminó a Peñarol en los octavos de final de esta edición del certamen.

En aquella oportunidad, el lateral derecho de la Academia hizo este gesto debido a que es hincha reconocido de Nacional, clásico rival del Manya, y a lo largo de los 180 minutos de la serie fue insultado por parte de los hinchas del elenco charrúa. Es por eso que tras eliminarlos, los chicaneó.

Ahora, tras quedarse con la serie ante Racing, los tres futbolistas uruguayos, que casualmente son hinchas de Peñarol, se tomaron revancha de su compatriota y le devolvieron la gastada con la misma foto. “A dormirrrrrr que ya es tarde…”, tiró Varela en su cuenta de X junto al posteo.

El posteo de Guillermo Varela.

Flamengo espera por su rival en la final de la Copa Libertadores

Con el boleto asegurado a la gran final, el elenco brasileño espera por conocer a su rival en el duelo que se jugará en el Estadio Monumental de Lima. El mismo saldrá del duelo entre Palmeiras y Liga de Quito, en San Pablo. En el duelo de ida, el elenco ecuatoriano ganó 3 a 0 y llega con ventaja a la revancha.

