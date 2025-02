Carlos Palacios reveló qué le dijo Riquelme tras su primer gol en Boca ante Huracán

Por la tercera fecha del Torneo Apertura 2025, Boca Juniors derrotó a Huracán por 2-1 y sumó su primera victoria en lo que va del campeonato. Los de Fernando Gago contaron con el aporte goleador de Edinson Cavani, en el primer tiempo, y de Carlos Palacios, en el complemento.

De esta manera, el chileno tuvo la oportunidad de gritar por primera vez desde que se puso la camiseta azul y oro. El ex Colo Colo la dejó pasar para Miguel Merentiel y fue a buscar. Ante la salida de Galíndez, abrió el pie y la puso en el segundo palo con gran calidad.

Además, eligió celebrar su primera tanto en Boca con el tradicional Topo Gigio, inmortalizado por Juan Román Riquelme. El de la Selección de Chile se lo dedicó al presidente del club, que llevaba un año y medio presionando al Cacique para concretar su incorporación.

“Muy feliz la verdad. Un sueño cumplido. Cuando (Riquelme) hacía los goles acá en la Bombonera y celebraba así. Me nació hacerlo. Me felicitó, me dijo que quizás le había pegado de suerte, pero feliz”, explicó Palacios a ESPN sobre su charla con Román tras el partido.

Y comentó sobre su decisión en la jugada: “Creo que la semana pasada me quedó una parecida y tiré el centro atrás, pero muchos me dijeron que le pegue al arco. Cuando me salió a achicar el arquero quise cambiarla al segundo palo. Feliz por haber convertido el primer gol y más en este estadio”.

Además, se refirió al cántico de “chileno, chileno” por parte de la hinchada de Boca: “La ovación de la gente es un sueño que uno tiene. A pesar de que soy chileno creo que a cualquier jugador le encantaría jugar acá y convertir un gol”.

Los elogios de Riquelme a Palacios

Hace apenas unos días, en la presentación del chileno como refuerzo de Boca, el presidente destacó su presencia en el club: “A Carlos lo quería mucho para Boca y él quería jugar acá. Hizo mucha fuerza para eso”.

Además, Palacios habló sobre su amor por Boca y cómo ve a Juan Román Riquelme: “Tengo un sobrino que es fanático de Boca y todos los días me decía que viniera. Siempre veíamos los partidos en la cancha cuando Boca iba a Chile. Román es un ídolo y un referente para mi. Ahora toca disfrutar“.