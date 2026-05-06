Por qué a Boca le conviene que Cruzeiro le gane a Universidad Católica por la Copa Libertadores

Una victoria brasileña en Chile cambiaría el panorama del grupo para el Xeneize. El escenario contrario lo deja sin margen de error.

En Boca no estaba en los planes volver con las manos vacías de Guayaquil. Al Xeneize le bastaba con llevarse algo para llegar tranquilo a la recta final del grupo, pero la derrota ante Barcelona complicó el panorama, dejando a los de Claudio Ubeda sin margen de error. El encuentro de esta noche entre Universidad Católica y Cruzeiro será determinante para entender qué necesita.

Desde las 23 (hora de Argentina), chilenos y brasileños se verán las caras por la cuarta fecha y el resultado será fundamental para el equipo de la Ribera. Una victoria de los de Belo Horizonte llevará tranquilidad a Buenos Aires, pero todo se complicaría si es el local quien suma de a tres.

Hasta el momento, Boca, Cruzeiro y Universidad Católica están igualados en puntos, pero al menos uno de los dos equipos (si igualan, serán ambos) superará al Xeneize en la tabla. Aún así, la victoria de los de Artur Jorge tendrá un sabor distinto para el conjunto argentino.

Por qué a Boca le sirve la victoria de Cruzeiro

Una victoria de Cruzeiro esta noche aclara todo el panorama para Boca, que solo necesitaría vencer a Universidad Católica en la última fecha para meterse en los octavos de final, sin depender de lo que suceda en la quinta jornada ante los brasileños en La Bombonera. Esto sucede gracias al sistema olímpico que se implementó en esta edición de la Copa para desempatar.

Si los brasileños ganan, Católica quedará con 6 puntos, pudiendo llegar a la última fecha con un máximo de 3 puntos de diferencia con el Xeneize (imaginando un escenario negativo donde vencen a Barcelona en Chile y Boca cae ante Cruzeiro). De esta manera, un triunfo azul y oro en la jornada 6 serviría para alcanzarlos en puntos, quedando por encima en la tabla por haber ganado los dos enfrentamientos directos entre sí.

Qué pasa si gana Universidad Católica

En contraparte, un festejo de Universidad Católica esta noche complicaría la historia para Boca, que quedaría prácticamente obligado a ganar los dos partidos que le quedan en su estadio para clasificarse. Con este panorama, Cruzeiro se quedaría con 6, pero no perder en La Bombonera lo dejará a un paso de la clasificación gracias al desempate olímpico.

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En un escenario donde Boca empate con Cruzeiro y luego le gane a Universidad Católica, contemplando dos hipotéticos triunfos de brasileños y chilenos ante Barcelona, la historia quedaría así.

Universidad Católica: 12 puntos

Cruzeiro: 10 puntos

Boca 10 puntos

En este caso, la igualdad de puntos entre el Xeneize y los de Brasil sería perjudicial para los de Ubeda, que quedarían afuera por haber perdido en Belo Horizonte. Por eso, si Universidad Católica gana hoy, Boca deberá ganarle a Cruzeiro en La Bombonera sin margen de error.

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Qué pasa si hay empate en Universidad Católica vs. Cruzeiro

La igualdad hoy no sería una mala noticia para el Xeneize, que aún así terminaría la cuarta fecha en zona de Copa Sudamericana. En este escenario, Boca podrá encaminar su clasificación siempre y cuando no pierda contra Cruzeiro. Un empate en la jornada 5 le servirá para avanzar ganándole a los chilenos en la última.

Vale aclarar que el empate es el mejor escenario posible para Boca si quiere clasificar primero en su grupo, ya que los escenarios anteriormente mencionados solo servirían para pasar como escolta. Más allá de los cálculos, el Xeneize sigue dependiendo de sí mismo, pero tendrá que ganar sus dos compromisos en casa para no sufrir.

Así está la tabla del grupo D

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En síntesis