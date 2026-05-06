Neymar le dedicó su gol a Robinho Júnior y le dio un giro al escándalo en Santos: “Retiraré la denuncia”

Los dos jugadores hicieron las paces y lo reflejaron en la victoria ante Deportivo Recoleta. Qué dijo el joven de 18 años.

En el medio del escándalo por la pelea entre Neymar y Robinho Jr, Santos salió a jugar un partido clave ante Deportivo Recoleta pensando en su futuro por la Copa Sudamericana. Si bien no obtuvo el resultado deseado, el ex Barcelona marcó en el 1-1 y le dedicó el gol al joven de 18 años.

El crack brasileño abrió la cuenta en Paraguay y fue a buscar al juvenil. De hecho, hasta se animó a bromear simulando un cachetazo luego de las noticias de público conocimiento, con denuncias de por medio y un pedido de disculpas que el propio Robinho se encargó de hacer públicas.

Posteriormente, el propio Ney declaró: “Es parte del fútbol. Para empezar, debería haberse resuelto entre nosotros. Fue un malentendido durante el entrenamiento. Reaccioné impulsivamente y me pasé un poco de la raya. Pero justo después, me disculpé, hablamos en el vestuario y nos reco”nciliamos. Es un chico al que aprecio mucho, le tengo un cariño especial”.

“Estas cosas debían resolverse internamente. Llegó a manos de gente ajena al día a día del fútbol y acabaron avivando la polémica de forma muy negativa. Si quieren una disculpa a la prensa, aquí la tienen. Ya me había disculpado con él y su familia. Todos cometemos errores. Fue mi error, fue su error. Yo me equivoqué un poco más“, expresó en diálogo con ESPN.

La celebración de Neymar con CACHETADA Y EMPUJÓN a Robinho Júnior… 😅🇧🇷 pic.twitter.com/w6DoDTV0zt https://t.co/KceK7LMdJr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 6, 2026

Robinho Júnior retirará la denuncia contra Neymar

El hijo de Robinho también habló de lo sucedido: “Me molestó, porque es mi ídolo desde la infancia. Es alguien a quien quiero mucho. El primer regalo que me dio fue una camiseta cuando tenía 8 años, lloré mucho y todavía la tengo. El caso tomó una dimensión que no debería haber tomado”.

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“La notificación extrajudicial fue en un momento de enojo mío y mis representantes. Fue más un sentimiento que un pensamiento. Podría haberlo pensado dos veces, pero tampoco era para que saliera en los medios, ni para que generara toda esta repercusión innecesaria, que fue mala para ambos. Yo no quería eso”, aseguró.

Y expresó: “Ya está todo resuelto, ya hablé con él y con mis padres. Mi staff va a retirar la denuncia. Acepto las disculpas, todos se equivocan. Él es humano como todos nosotros, yo también podría haberme equivocado, como ya lo hice muchas veces”.

En síntesis

Neymar anotó un gol en el empate 1-1 entre Santos y Deportivo Recoleta y festejó con Robinho Jr.

anotó un gol en el empate entre y y festejó con Robinho Jr. El conflicto con el juvenil surgió por un malentendido en el entrenamiento que incluyó una reacción impulsiva.

que incluyó una reacción impulsiva. Robinho Júnior confirmó que su equipo legal retirará la notificación extrajudicial contra el brasileño.