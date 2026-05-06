Datos, no opinión: Dybala llegaría a Boca después de su peor temporada y no sé si está para sacarle el puesto a Aranda

La Joya jugó su último partido de arranque el pasado 25 de enero y por algo no es titular en la Roma, que no planea renovarle el contrato.

Datos, no opinión. Último partido de Paulo Dybala de titular: 25 de enero de 2026. Volvió en abril, jugó 13 minutos en un partido y esta semana 18 minutos más.

¿Qué quiero marcar con esto? Dybala es crack, tiene todo el talento del mundo, fue el 10 de la Juventus, metió casi 100 goles. Fantástico, fabuloso para Boca y también para el fútbol argentino, pero…

Atención, hinchas de Boca: no crean que Dybala viene y gana la séptima Copa Libertadores. Tenemos el antecedente de Edinson Cavani, de Ander Herrera. Hay muchos cracks en Europa que vienen a Sudamérica, puntualmente a Argentina, y les cuesta el ritmo, se lesionan mucho. Boca ya tiene experiencias.

Paulo Dybala en Roma. (Foto: Getty)

Más datos de la temporada de Dybala: tres goles y cuatro asistencias en toda la campaña. Vamos a los partidos: en Europa League jugó cinco partidos, dos de titular, dos de suplente y en uno quedó en el banco; en la Serie A jugó 21 partidos, 12 de titular, siete veces entró como suplente y dos veces se quedó en el banco; en Copa Italia jugó un partido que entró de suplente.

Los números son elocuentes: Dybala tiene magia, tiene gol, tiene talento, tiene pase, tiene creatividad, pero viene, seguramente, después de su peor temporada en Italia.

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Por algo, el director técnico de la Roma no lo pone. Por algo, la Roma no piensa en renovarle el contrato. Por eso, que venga “La Joya” a Boca sería espectacular, pero no se confundan.

Vamos a ver, si viene Dybala, cuánto puede jugar y cuánto le puede dar a boca. ¿Está para sacarle el puesto a Aranda? ¿Está para sacarle el puesto a Zeballos?