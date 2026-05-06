César Farías, DT de Barcelona, confundió a Leandro Paredes con una frase en inglés tras la derrota de Boca

El capitán del Xeneize tuvo cruces verbales con el entrenador y, luego del encuentro, un periodista fue testigo del confuso momento entre ambos.

En el Estadio Monumental de Guayaquil, Boca Juniors cosechó este martes una derrota ante Barcelona de Ecuador que lo complicó en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En una noche para el olvido, el Xeneize quedó obligado a reponerse de local en las últimas dos fechas para lograr la clasificación.

El estado de la cancha por una incesante lluvia, la lesión de Leandro Brey y la expulsión de Santiago Ascacíbar marcaron la caída para los de Claudio Úbeda. En el campo, también hubo cruces verbales, que se extendieron del otro lado de la línea de cal, con Leandro Paredes y César Farías como protagonistas.

Luego del encuentro, el periodista de Fox Sports, Ezequiel Polanco, reveló que el entrenador venezolano se le acercó al capitán Xeneize cuando estaba a punto de dar una entrevista y lo descolocó con una frase en inglés que le dijo en repetidas ocasiones: “Do you speak in english?”.

CONMEBOL #Libertadores | Leandro Paredes con @EzePolanco: "Creamos situaciones, pero no pudimos convertir".



Viví lo mejor de la Copa CONMEBOL Libertadores por la pantalla de Fox Sports con los relatos de @WPrimosich y los comentarios de @MiguelOsovi pic.twitter.com/nnC5uzF4gX — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 6, 2026

Polanco luego explicó que se quedaron mirándose entre sí con Paredes, que le preguntó: “¿Te lo dijo a vos?”. Se rieron y tras ello la entrevista salió en la transmisión en vivo. Pero el cronista tuvo la oportunidad de consultarle después a Farías lo que había sucedio.

“Cuando salía de la zona mixta, Farías pasó de nuevo y aproveché para preguntarle qué pasó con Paredes. Me repitió la misma frase”, explicó Polanco sobre la situación que aún tiene contexto por conocerse.

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El cruce de Paredes con el asistente de Farías

A los 37 minutos del primer tiempo, el capitán de Boca fue capturado por la transmisión oficial hablando con Grenddy Perozo, ayudante de campo de César Farías. “¿Querés jugar? Que no jugaste nunca“, fueron las palabras del jugador del Xeneize.

Cabe remarcar que Grenddy Perozo sí fue futbolista y marcó uno de los goles más gritados de la historia del fútbol venezolano. Fue en Argentina, precisamente en Salta, cuando selló el 3 a 3 a Paraguay por la Copa América 2011, remontando un 1-3 adverso.

LA REACCIÓN DE LEANDRO PAREDES CON EL ASISTENTE EN BOCA VS. BARCELONA 👀#Libertadores pic.twitter.com/LTdjoQuwg5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 6, 2026

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