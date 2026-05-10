Claudio Úbeda reclamó un penal a favor de Boca en la derrota ante Huracán: “Nos cobraron dos en contra”

En conferencia de prensa, el entrenador del Xeneize afirmó que no sancionaron la pena máxima tras un remate de Ascacibar.

En el marco de los octavos de final del Torneo Apertura, en La Bombonera, Boca no pudo con Huracán que terminó con 9 jugadores, perdió 3 a 2 en el tiempo suplementario y de esta manera quedó eliminado del certamen local, por lo que estirará su racha sin ganar un título.

Luego de esta eliminación, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, habló en conferencia de prensa, en donde fue autocrítico con el rendimiento del equipo. Además, se quejó por un penal que no le pitaron a favor a su equipo en el primer tiempo luego de un remate de Santiago Ascacibar.

“Perder un partido como perdimos hoy nos deja angustiados. Si uno analiza el trámite en general hemos tenido un dominio absoluto del juego, tuvimos muchas situaciones de gol. Sí cometimos errores, lógico, porque comenzamos perdiendo a los 5 minutos con un gol que sale de un error nuestro. Pudimos recuperarnos y después vinieron los dos penales”, inició sobre el rendimiento de su equipo en esta derrota.

Siguiendo por la misma línea, reclamó un penal que no fue cobrado por el árbitro Pablo Echavarría. “También creo que en el minuto 30, la jugada de Ascacibar que patea desde adentro del área de zurda es un claro penal que no lo cobraron. Lo digo porque nos cobraron dos en contra, no lo quiero poner como excusa”, soltó.

Y agregó: “Al partido lo perdimos nosotros, pero no tengo nada que reprocharle a los jugadores que hicieron un esfuerzo tremendo, 120 minutos de un partido intenso para nosotros y las situaciones las creamos. Tenemos que focalizarnos en tratar de terminar mejor las jugadas y poder convertir”.

🗣️ Para Claudio #Úbeda, Boca dominó el partido, lo perdió por errores y reclamó un penal por una jugada de Santiago Ascacibar pic.twitter.com/tLw2U0aBtB — Boca Juniors – La Número 12 (@lanumero12comar) May 10, 2026

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El futuro de Úbeda es una incógnita

El contrato del entrenador con Boca finaliza el próximo 30 de junio y aún no hay charlas formales para negociar una extensión. Es por eso que los próximos dos partidos del equipo por Copa Libertadores, más el de 16avos de final de la Copa Argentina, determinarán si la dirigencia del Xeneize mantiene la confianza en él o si busca un nuevo DT para el segundo semestre.

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