Cómo queda la clasificación a la Copa Libertadores si Boca gana, empata o pierde vs. River en el Superclásico

Más allá de la importancia que tiene cada Superclásico en sí mismo, el del próximo domingo definirá además posiciones de cara a los playoffs del Torneo Apertura, con Boca ya clasificado y River todavía en riesgo de quedarse afuera, así como también la posibilidad de acceder o no a la Copa Libertadores de 2026 a través de la Tabla Anual.

En relación a esto último, El Xeneize llega al duelo que tendrá lugar en La Bombonera, desde las 16.30, con cuatro puntos de ventaja sobre El Millonario, con un total acumulado de 56 unidades para ubicarse en la segunda colocación que otorga un boleto directo a la fase de grupos, siendo solo superado por Rosario Central, que con 66 ya tiene su lugar asegurado.

Claro que si Boca lograra quedarse con el título en el Torneo Clausura, obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año sin importar cuál sea su posición final en la Tabla Anual.

Boca podrá volver a contar con Leandro Paredes para el Superclásico.

¿Qué pasa con la clasificación a la Libertadores si Boca gana, empata o pierde?

Si Boca gana llegará a los 59 puntos y asegurará su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026. River, su más inmediato perseguidor, se quedará en 52 con solo una jornada por disputarse del Torneo Clausura.

Si Boca empata llegará a 57 puntos y mantendrá la diferencia de cuatro con River (53), que no podrá arrebatarle la segunda posición de la Tabla Anual. Pero la clasificación directa a fase de grupos dependerá de que no ganen Argentinos Juniors ni Deportivo Riestra (ambos con 51 puntos), que caso contrario tendrían opción de alcanzarlo en la última fecha.

Publicidad

Publicidad

Si Boca pierde comprometería seriamente sus chances de acceder a la Copa Libertadores de 2026. Se quedaría en 56 puntos y le permitiría a River ponerse a uno con 55. Además, un triunfo de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, que llegarían a 54, representaría una amenaza incluso al tercer lugar de la Tabla Anual, que permite jugar los playofss clasificatorios a la fase de grupos.

ver también Con la vuelta de Edinson Cavani: los convocados de Boca para el Superclásico ante River

La posible formación de Boca en el Superclásico

Los entrenamientos de la semana dejaron en claro que Boca saldrá a la cancha con una sola modificación respecto al triunfo ante Estudiantes de La Plata: Paredes en reemplazo de Tomás Belmonte. Úbeda mantendrá el resto de la estructura que viene dándole resultados.

El equipo de la Ribera formará con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Publicidad