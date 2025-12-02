Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Las 3 ventajas que tendrá Boca para recibir a Racing por las semifinales del Torneo Clausura

El Xeneize recibirá a la Academia con el objetivo de meterse en la final del torneo local. Detalles.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Las 3 ventajas que tendrá Boca para recibir a Racing por las semifinales del Torneo Clausura
© Getty ImagesLas 3 ventajas que tendrá Boca para recibir a Racing por las semifinales del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2025 tendrá dos clásicos en semifinales y uno de ellos será entre Boca y Racing. Tras eliminar a Argentinos, el Xeneize conoció a su rival recién en la madrugada del martes, cuando la Academia logró imponerse en los penales ante Tigre en Avellaneda.

Más allá de tratarse de dos equipos con buen presente, el equipo dirigido por Claudio Úbeda llegará con ventaja al cruce en La Bombonera. Una combinación de factores hace que el conjunto de la Ribera llegue mejor parado al enfrentamiento del fin de semana.

La localía

Como en los partidos anteriores, Boca volverá a jugar en el Alberto J. Armando, donde acumula cuatro victorias al hilo, con 7 goles a favor y ninguno en contra. El Xeneize logró hacerse fuerte de local desde el Superclásico y contar con su público será clave ante la Academia.

El equipo de Úbeda se ganó este beneficio luego de haber finalizado en el primer puesto de la zona A. Racing, por su parte, terminó tercero y es por eso que deberá jugar de visitante esta instancia.

Mayor desgaste físico

El año deportivo de Racing fue mucho más largo que el de Boca. Con su participación en la Copa Libertadores y un mejor desempeño en la Copa Argentina, los de Costas acumulan 53 partidos disputados contra 43 del equipo de la Ribera. Una cantidad de partidos muy superior.

La nueva revelación del padre de Leandro Paredes sobre el posible arribo de Paulo Dybala a Boca

ver también

La nueva revelación del padre de Leandro Paredes sobre el posible arribo de Paulo Dybala a Boca

Como si fuera poco, los de Avellaneda llegarán a La Bombonera con un día menos de descanso y luego de haber jugado una prórroga, algo que el conjunto azul y oro no debió atravesar en ninguna de las instancias del certamen.

Publicidad

Racing, con muchas bajas

Las lesiones son la principal consecuencia del ajustado calendario para la Academia. Ante Tigre, Costas debió prescindir de los servicios de muchos jugadores por cuestiones físicas (algunos pueden recuperarse y llegar con lo justo al clásico) y, como si no fuera suficiente, se le sumaron las expulsiones a Martirena y Sosa.

Por su parte, Boca logró consolidar un 11 de memoria y Úbeda pudo repetirlo en casi todos los partidos. Sin ir más lejos, ante Argentinos (30 de noviembre) presentó la misma formación con la que jugó el Superclásico (9 de noviembre). Un lujo que no muchos equipos se pueden dar.

El calvario de Ander Herrera en Boca: sufrió 4 lesiones, se perdió 29 partidos y ahora es duda para la semifinal del Torneo Clausura

ver también

El calvario de Ander Herrera en Boca: sufrió 4 lesiones, se perdió 29 partidos y ahora es duda para la semifinal del Torneo Clausura

Marchesín sostiene a Boca y hoy es el baluarte de un equipo de Úbeda que cada vez está más cerca del título

ver también

Marchesín sostiene a Boca y hoy es el baluarte de un equipo de Úbeda que cada vez está más cerca del título

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores
River Plate

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde contra Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025
Boca Juniors

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde contra Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Así están las semifinales del Torneo Clausura tras la clasificación de Estudiantes
Fútbol Argentino

Así están las semifinales del Torneo Clausura tras la clasificación de Estudiantes

Dirigió un Mundial y una final de Libertadores, pero Boca no lo quiere de árbitro para la semifinal ante Racing
Boca Juniors

Dirigió un Mundial y una final de Libertadores, pero Boca no lo quiere de árbitro para la semifinal ante Racing

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo