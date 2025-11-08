Con la vuelta de Edinson Cavani: los convocados de Boca para el Superclásico ante River

Claudio Úbeda oficializó la lista de convocados de Boca Juniors para recibir a River este domingo 9 de noviembre a las 16:30 en La Bombonera. El Xeneize compartió la nómina de futbolistas que pasaron la noche de viernes concentrados y lo repetirán esta noche luego del entrenamiento en Casa Amarilla.

La principal novedad es la vuelta de Edinson Cavani, que había sido exigido el viernes por el cuerpo técnico y, luego de responder de buena manera, fue integrado a la lista. El uruguayo estará en el banco de suplentes, esperando su oportunidad en el segundo tiempo.

La semana del equipo de la Ribera no arrojó malas noticias en lo físico. Es por eso que las bajas más resonantes son las de Rodrigo Battaglia y Alan Velasco, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, sufridas mucho tiempo antes del Súper.

En comparación con la delegación que fue a La Plata el último fin de semana, también está la reaparición de Leandro Paredes, quien ya cumplió con la fecha de suspensión y será el capitán del equipo ante el Millonario. El campeón del mundo jugará su primer clásico desde su retorno al fútbol argentino.

Los convocados de Boca para recibir a River

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

: Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Kevin Zenón, Williams Alarcón, Malcom Braida y Ander Herrera.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Kevin Zenón, Williams Alarcón, Malcom Braida y Ander Herrera. Delanteros: Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez, Lucas Janson, Exequiel Zeballos y Brian Aguirre.

La probable formación de Boca para recibir a River

Los entrenamientos de la semana dejaron en claro que Boca saldrá a la cancha con una sola modificación respecto al triunfo ante Estudiantes de La Plata: Paredes en reemplazo de Tomás Belmonte. Úbeda mantendrá el resto de la estructura que viene dándole resultados.

El equipo de la Ribera formará con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

