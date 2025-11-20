Es tendencia:
Con dos cambios, la probable formación de Boca ante Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Para el duelo de eliminación directa en La Bombonera, Claudio Úbeda modificará el equipo que le ganó a Tigre.

Por Nahuel De Hoz

El equipo titular de Boca en el Superclásico ante River.
Después de lo que fue la victoria ante Tigre para cerrar la fase regular, ahora se vienen los octavos de final del Torneo Clausura 2025, donde Boca recibe a Talleres. Con la cabeza puesta en dicho compromiso, Claudio Úbeda ya planifica el equipo titular y lo haría con dos modificaciones respecto al último ’11’. Lejos de repetir la fórmula, pretende volver a lo que le dio resultado anteriormente.

Este domingo y a partir de las 20 horas, el Xeneize se mide ante el conjunto cordobés por el primer duelo de eliminación directa y en busca de un lugar en la siguiente fase. Con el regreso de Carlos Tevez a La Bombonera, pero esta vez como director técnico de la ‘T’, es una garantía que se vivirá una jornada más que especial en un cotejo que definirá un clasificado y un eliminado.

Lo cierto es que Úbeda hará dos cambios para enfrentar a Talleres, tomando como referencia el equipo que comenzó frente a Tigre el pasado fin de semana. Este jueves se llevó a cabo la práctica formal de fútbol en Casa Amarilla -para preservar el campo de juego de La Bombonera-, donde el entrenador le devolvió la titularidad a dos piezas claves: Lautaro Di Lollo y Milton Giménez.

Milton Giménez y Lautaro Di Lollo, futbolistas de Boca Juniors.

Tras cumplir la fecha de suspensión correspondiente a la acumulación de 5 tarjetas amarillas, el zaguero central regresa al equipo en lugar de Nicolás Figal, que lo suplantó. Además, el centrodelantero vuelve a estar desde el arranque, luego de ser preservado por tener 4 amonestaciones en su poder y estar al borde de sufrir una sanción durante un partido. Por él, sale Ander Herrera.

El mediocampista español tuvo un gran rendimiento individual ante Tigre y fue, sin dudas, de los puntos más altos de Boca en la victoria por 2-0. Sin embargo, está a las claras que para él cuerpo técnico no tiene un lugar ganado en el equipo titular, a pesar de que es sumamente importante y es uno de los cambios habituales durante los segundos tiempos de cada uno de los encuentros.

En definitiva, salvo algún imprevisto de último momento que obligue a hacer más cambios para el domingo, el equipo de Boca para recibir a Talleres por los octavos de final sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Leandro Paredes junto a Lautaro Di Lollo y Exequiel Zeballos, jugadores de Boca Juniors.

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors recibirá a Talleres de Córdoba este domingo a las 20 horas en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.
  • El DT Claudio Úbeda hará dos cambios, con los regresos de Lautaro Di Lollo y Milton Giménez al once titular.
  • Lautaro Di Lollo vuelve tras cumplir una fecha de suspensión y Milton Giménez regresa tras ser preservado (por 4 amarillas).
