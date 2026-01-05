Es tendencia:
Gallardo, no tropieces dos veces con la misma piedra: River necesita un 9

El equipo del Muñeco tuvo muchas falencias en 2025, pero una de las más claras fue la falta de gol, especialmente en el segundo semestre.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
Probablemente no debe existir hincha de River que haya quedado conforme con lo realizado en 2025. Si bien el bajón más importante llegó en el peor momento -el último trimestre-, en líneas generales fue un año malo. No se encontró el juego esperado, no hubo un once de memoria, las individualidades no salvaron al equipo en ningún partido y los refuerzos dejaron mucho que desear.

Marcelo Gallardo jamás lo negó, inclusive en muchas conferencias de prensa después de derrotas dolorosas lo dejó en claro. Si algo caracterizó siempre al Muñeco fue su lectura de la realidad y la autocrítica. Nunca le sacó el cuerpo a la situación e inclusive tomó medidas fuertes, como la de tener que comunicarle a héroes de Madrid que no serían tenidos en cuenta para 2026.

Año nuevo, energías renovadas. Al menos eso quiere demostrar River en sus redes sociales. Muchas fotos de la pretemporada en San Martín de los Andes, una nueva manera de presentar a los refuerzos. También se cambió la modalidad de encarar el mercado de pases: se buscan jugadores probados, a algunos se les compra el pase y a otros se los trae a préstamo con opción de compra. Se terminó la época del derroche.

Un mercado preciso y fuerte

River se cansó de las apuestas. En lo que va de mercado de pases, el Millonario cerró a tres futbolistas que se desempeñaban en el Brasileirao, la liga más fuerte del continente. Invirtió correctamente en Aníbal Moreno, un volante de jerarquía que ya demostró. Fue por Fausto Vera, quien supo ser figura clave de un Argentinos Juniors recordado. También encontró en Matías Viña una alternativa para Marcos Acuña.

En los próximos días habrá novedades por Santino Andino y todo indica que será el cuarto refuerzo. Por otro lado, si decide aumentar la oferta por Jhohan Romaña también lo incorporará y reforzará el puesto de marcador central, que hasta el momento tiene sobrepoblación, pero podrían salir Paulo Díaz y Sebastián Boselli, por lo que sería correcta la llegada del colombiano.

¿Y el 9?

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

ver también

Luego de un año para el olvido, Miguel Ángel Borja dejó River. El Colibrí ya no tenía nada más para dar y Marcelo Gallardo así lo entendió. Ahora bien, llama poderosamente la atención que entre todos los nombres que aparecen en el radar del club de Núñez no haya un delantero de área.

Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio no son delanteros de área. Si bien los tres supieron ocupar esa posición, no es la suya natural. El único 9 que tiene River en su plantel es Agustín Ruberto, una de las grandes promesas del club, que lamentablemente durante casi todo 2025 estuvo lesionado y no pudo tener ese año de adaptación a la Primera División.

River sufrió por la falta de gol en 2025 y necesita un 9 de área, pero increíblemente no lo va a buscar. No sería la primera vez que Gallardo tropiece con esa piedra, ya ocurrió en el segundo semestre del año pasado, en el que se sabía que Miguel Borja no estaba en su mejor momento y así y todo no hubo incorporaciones en el puesto.

Ante este panorama, todo indica que River afrontará este 2026 con Maximiliano Salas -4 goles en 18 partidos-, Sebastián Driussi -10 goles en 36 partidos- y Facundo Colidio -9 goles en 46 partidos- como referentes en el ataque. Ruberto buscará sus oportunidades, Subiabre lo mismo, pero está claro que al Millonario le falta un 9 goleador.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

