¿Lo sabía hace 20 días? Ángel Di María y una curiosa premonición sobre el nuevo título de Rosario Central

Este jueves 20 de noviembre, el fútbol argentino amaneció con un nuevo campeón: Rosario Central. De forma totalmente inesperada, sin aviso previo y al término de la fase regular del campeonato, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol le reconocieron la conquista de un título. Sin embargo, Ángel Di María ya lo había anticipado anteriormente.

El Canalla consiguió un trofeo inédito por haber sido el líder absoluto de la Tabla General Anual, que suma las fases regulares del Torneo Apertura y Clausura. Además de clasificar a la próxima Copa Libertadores y de sacar boleto a la Supercopa Internacional, ahora también se incorporó que sea considerado campeón con título de Liga, tal como informó el ente regulador.

Lo cierto es que el pasado 31 de octubre y tras la victoria de Rosario Central frente a Instituto, quizás sin saberlo, Angelito anticipó el título. “Estoy muy contento. Sacamos tres puntos muy importantes para ser campeones de la tabla anual y es más que merecido porque Central ya hace bastante que viene haciendo las cosas bien“, manifestó en aquel entonces el referente Canalla.

Ángel Di María, futbolista de Rosario Central.

De esta manera, Angelito dejó una frase que en su momento pasó desapercibida pero ahora hace mucho ruido. Las palabras son claras, imposibles de prestar a confusión y podrían ser la prueba de que este hecho inédito en el fútbol argentino, se sabía desde hace tiempo. Dicha declaración se produjo exactamente 20 días antes de que la AFA reconozca a Rosario Central como campeón.

Otro de los tópicos que tocó Di María en esa entrevista post partido, se debió a las decisiones arbitrales. Desde su regreso al país, el Canalla es acusado de ser favorecido en jugadas decisivas que alteran directamente el resultado. Ante el enojo de Instituto en ese cotejo puntual, Fideo expresó: “El penal fue claro como todos los que tuvimos, tengo la marca para poder mostrar”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el campeón del mundo en Qatar 2022 amplió su discurso al respecto. “Pero se creó eso y ahora está ahí flotando. Se instaló algo que está ahí, la ayuda y todo eso. Pero no es de esa manera, los partidos los ganamos adentro de la cancha“, insistió en forma de quitarle responsabilidad a los árbitros en el buen presente de su equipo.

Ángel Di María, futbolista argentino de Rosario Central.

