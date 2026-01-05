Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

A menos de 20 días del inicio del Torneo Apertura, Boca continúa realizando la pretemporada a la espera de los primeros refuerzos por Claudio Úbeda. En este contexto, en el club son optimistas con cerrar la llegada de Marino Hinestroza en los próximos días.

La curiosa historia de Marino Hinestroza

Boca inició la pretemporada a la espera de los refuerzos para Claudio Úbeda. En paralelo, la dirigencia continúa con las negociaciones por Marino Hinestroza, por quien aún no llegaron a un acuerdo con Atlético Nacional para comprar la totalidad de su ficha.

Mientras la situación se disuelve, el colombiano de 23 años publicó una llamativa historia en su cuenta de Instagram, en la que intentó apurar al elenco de la Ribera para que pise el acelerador y lo fiche lo antes posible, para así poder sumarse a la pretemporada junto al resto del plantel.

Beto Márcico habló sobre la actualidad de Boca

En la primera mitad de la década del 90, Boca tuvo algunos éxitos recordados, como por ejemplo la conquista del Apertura de 1992, como también la Copa Máster de ese mismo año y la Copa Nicolás Leoz. Alberto Márcico fue una figura importante de aquel equipo y se convirtió en palabra autorizada dentro del mundo boquense.

Siempre polémico y sin callarse nada, el Beto dialogó con Dupla Técnica y contó que le gustaría volver a Boca para ayudar a Juan Román Riquelme: “Jamás me ofrecieron ser manager de Boca. Como yo me peleé mucho con los dirigentes, me tienen miedo. Me gustaría meterme en Boca para ayudar a Román. Me gusta su manera de manejar el club. Me siento identificado porque es pueblo, es más popular”.

El mejor volante que la Big Data recomendó como refuerzo de Boca

En un mercado de pases sin grandes movimientos, Boca salió en búsqueda de un futbolista que pueda hacer las veces tanto de mediocampista por la banda derecha, como también de extremo por el mismo sector, ya que es una posición que escasea en el plantel de Claudio Úbeda.

Con Marino Hinestroza como la primera opción allí, pero con las negociaciones cada vez más dilatadas, el elenco de la Ribera puede buscar otras opciones de cara a la temporada 2026, y en este sentido, un estudio de la Big Data reveló cuál es el mejor volante que pueden incorporar.