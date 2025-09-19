Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Con dos cambios, una duda y Leandro Paredes capitán: la probable formación de Boca ante Central Córdoba

El Xeneize recibe este domingo al conjunto santiagueño en La Bombonera, en busca de extender la racha positiva.

Por Nahuel De Hoz

El equipo titular de Boca ante Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.
© GettyEl equipo titular de Boca ante Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.

Este domingo por la noche, Boca recibe a Central Córdoba por la novena jornada del Torneo Clausura, con el claro objetivo de extender la racha positiva en la que está inmerso. Por ese motivo, Miguel Ángel Russo empezó a planificar de antemano el equipo titular que saltará al campo de juego de La Bombonera este fin de semana para conseguir una nueva victoria en el campeonato.

En las últimas horas, el entrenador recibió dos malas noticias: se lesionaron Edinson Cavani y Exequiel Zeballos. El uruguayo sufrió una distensión en el psoas, ubicado en la zona lumbar, por lo que está descartado al menos por dos encuentro. El extremo, por otro lado, sintió una fuerte molestia en el tobillo que ya lo tuvo a maltraer en reiteradas ocasiones, por lo que no concentrará.

Alarmas en Boca: la figura que quedará afuera de los convocados junto con Cavani por una inesperada lesión

ver también

Alarmas en Boca: la figura que quedará afuera de los convocados junto con Cavani por una inesperada lesión

De esta manera, Russo bien sabe que debe modificar obligatoriamente el equipo titular por la cuestión física que afecta al delantero charrúa. Además, por la ausencia del Changuito, tampoco contará con uno de los habituales suplentes que suelen ingresar en el segundo tiempo, así que el director técnico pierde dos piezas fundamentales en la zona ofensiva para este domingo.

Por la baja de Cavani, el capitán de Boca será Leandro Paredes. Si bien generalmente es el segundo en orden para portar la cinta, ahora quedará como líder del plantel y será en el encargado de portar la responsabilidad. Sin embargo, no es un hecho ajeno a la carrera del mediocampista, ya que le tocó hacerlo en distintas oportunidades a lo largo de su carrera en sus anteriores clubes.

Leandro Paredes, mediocampista y máxima figura de Boca Juniors.

Leandro Paredes, mediocampista y máxima figura de Boca Juniors.

En cuanto al equipo, es un hecho que Agustín Marchesín vuelve a la titularidad en lugar de Leandro Brey. Pero por Cavani, el cuerpo técnico está entre dos protagonistas: Milton Giménez o Alan Velasco. Si ingresa el goleador, solo sería un cambio puesto por puesto, mientras que si lo sustituye el volante ofensivo, se cambiará de esquema a un 4-2-3-1 y Miguel Merentiel sería el único ‘9’.

Publicidad

En definitiva, Miguel Ángel Russo solo hará dos cambios respecto al equipo que enfrentó a Rosario Central el domingo pasado. Por eso, la probable formación titular es: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez o Alan Velasco, Miguel Merentiel.

Milton Giménez y Alan Velasco, las dudas de Russo para Boca ante Central Córdoba. (Fotos: Getty)

Milton Giménez y Alan Velasco, las dudas de Russo para Boca ante Central Córdoba. (Fotos: Getty)

Los próximos partidos de Boca

  • 21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura 2025
  • 27 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025
  • 12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025
Publicidad
El discurso de 160 segundos de Diego Latorre sobre la serie de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores: “No tiene identidad”

ver también

El discurso de 160 segundos de Diego Latorre sobre la serie de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores: “No tiene identidad”

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La tajante respuesta de Alcaraz sobre si siente presión por superar a Federer, Nadal y Djokovic: “Es todo lo que intento hacer”
Tenis

La tajante respuesta de Alcaraz sobre si siente presión por superar a Federer, Nadal y Djokovic: “Es todo lo que intento hacer”

Latorre criticó el planteo de Gallardo tras la derrota de River con Palmeiras: "No tiene identidad"
River Plate

Latorre criticó el planteo de Gallardo tras la derrota de River con Palmeiras: "No tiene identidad"

Qué necesita McLaren para que Lando Norris y Oscar Piastri ganen el campeonato de constructores de la F1 en el GP de Bakú
FÓRMULA 1

Qué necesita McLaren para que Lando Norris y Oscar Piastri ganen el campeonato de constructores de la F1 en el GP de Bakú

Conmebol definió a los árbitros de la vuelta de los 4tos de final de la Libertadores
Copa Libertadores

Conmebol definió a los árbitros de la vuelta de los 4tos de final de la Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo