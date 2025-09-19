Con dos cambios, una duda y Leandro Paredes capitán: la probable formación de Boca ante Central Córdoba

Este domingo por la noche, Boca recibe a Central Córdoba por la novena jornada del Torneo Clausura, con el claro objetivo de extender la racha positiva en la que está inmerso. Por ese motivo, Miguel Ángel Russo empezó a planificar de antemano el equipo titular que saltará al campo de juego de La Bombonera este fin de semana para conseguir una nueva victoria en el campeonato.

En las últimas horas, el entrenador recibió dos malas noticias: se lesionaron Edinson Cavani y Exequiel Zeballos. El uruguayo sufrió una distensión en el psoas, ubicado en la zona lumbar, por lo que está descartado al menos por dos encuentro. El extremo, por otro lado, sintió una fuerte molestia en el tobillo que ya lo tuvo a maltraer en reiteradas ocasiones, por lo que no concentrará.

De esta manera, Russo bien sabe que debe modificar obligatoriamente el equipo titular por la cuestión física que afecta al delantero charrúa. Además, por la ausencia del Changuito, tampoco contará con uno de los habituales suplentes que suelen ingresar en el segundo tiempo, así que el director técnico pierde dos piezas fundamentales en la zona ofensiva para este domingo.

Por la baja de Cavani, el capitán de Boca será Leandro Paredes. Si bien generalmente es el segundo en orden para portar la cinta, ahora quedará como líder del plantel y será en el encargado de portar la responsabilidad. Sin embargo, no es un hecho ajeno a la carrera del mediocampista, ya que le tocó hacerlo en distintas oportunidades a lo largo de su carrera en sus anteriores clubes.

Leandro Paredes, mediocampista y máxima figura de Boca Juniors.

En cuanto al equipo, es un hecho que Agustín Marchesín vuelve a la titularidad en lugar de Leandro Brey. Pero por Cavani, el cuerpo técnico está entre dos protagonistas: Milton Giménez o Alan Velasco. Si ingresa el goleador, solo sería un cambio puesto por puesto, mientras que si lo sustituye el volante ofensivo, se cambiará de esquema a un 4-2-3-1 y Miguel Merentiel sería el único ‘9’.

En definitiva, Miguel Ángel Russo solo hará dos cambios respecto al equipo que enfrentó a Rosario Central el domingo pasado. Por eso, la probable formación titular es: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez o Alan Velasco, Miguel Merentiel.

Milton Giménez y Alan Velasco, las dudas de Russo para Boca ante Central Córdoba. (Fotos: Getty)

Los próximos partidos de Boca

21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura 2025

27 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025

5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025

12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025

19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025

