El discurso de 160 segundos de Diego Latorre sobre la serie de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores: “No tiene identidad”

Después de lo que fue la derrota de River ante Palmeiras por el cruce de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Monumental, fueron muchas las conclusiones. Como habitualmente lo suele hacer, Diego Latorre se tomó unos minutos para analizar el primero de los partidos, donde resaltó algunas cuestiones y criticó a Marcelo Gallardo.

El primer tiempo del Millonario mostró la peor versión del equipo en muchísimo tiempo y se vio ampliamente superado como no pasaba hace años. Gran parte de la responsabilidad es del entrenador, a raíz de que modificó el planteo inicial con un cambio de formación debido a que había salido de buena forma algunos días antes por el Torneo Clausura. Sin embargo, tuvo que torcer el rumbo.

Es por eso que Latorre, en su editorial a través de la señal de ESPN, aprovechó unos segundos para hacer su descargo. “River no tiene identidad todavía, por eso varía“, sentenció Gambeta en primera instancia. Luego, añadió: “El razonamiento de Gallardo es: ‘me guío por lo que pasó en el último partido contra Estudiantes de La Plata’. Eso quiere decir que no está el equipo”.

Los jugadores de River durante el cruce ante Palmeiras por la Copa Libertadores. (Getty Images)

Después de estas dos frases más que contundentes, el ex futbolista continuó: “La identidad en un equipo te da la razón para no cambiar tanto ni ser tan brusco de un partido a otro“. Pocos segundos más tarde, mantuvo la sintonía y fue ahí cuando también agregó: “Como con Estudiantes salió bien, dijo: ‘este va a ser el equipo contra Palmeiras’. Pero no encuentra el equipo”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el actual comentarista de la reconocida señal, amplió su discurso. En cuanto al cambio de formación y poner línea de 3/5 defensores, manifestó: “Si los laterales están tan arriba, a los centrales les queda un campo abierto y los delanteros de Palmeiras no son cualquiera. River fue un equipo largo, que se dejaba anticipar”.

Publicidad

Publicidad

En definitiva y para darle un cierre a su tajante declaración sobre lo hecho por el Millonario el pasado miércoles en condición de local, Gambeta no esquivó a la raíz del dilema. Sin titubear ni medio segundo y apuntando contra las decisiones de Gallardo, Latorre expresó: “Cuando pasa tanto tiempo y el equipo no está, ahí es donde el entrenador tiene más responsabilidad”.

Marcelo Gallardo, director técnico de River.

Cuándo es la revancha entre River y Palmeiras

Después de lo acontecido en el Monumental y donde los brasileños se impusieron por 2-1, River y Palmeiras vuelven a verse las caras el próximo miércoles 24 de septiembre a partir de las 21:30 horas. En el Allianz Parque, los dirigidos por Marcelo Gallardo y Abel Ferreira cerrarán la serie entre dos de los candidatos al título, en lo que promete ser un partido muy electrizante.

Publicidad

Publicidad

ver también Alarmas en Boca: la figura que quedará afuera de los convocados junto con Cavani por una inesperada lesión